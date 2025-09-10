Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация критическая": в Германии раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 10.09.2025 (обновлено: 05:57 10.09.2025)
"Ситуация критическая": в Германии раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
"Ситуация критическая": в Германии раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
На земле и в воздухе сложилась критическая для ВСУ ситуация , заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На земле и в воздухе сложилась критическая для ВСУ ситуация , заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt."Ситуация для Украины в высшей степени критическая.Русские превосходят во всех областях будь то воздушная война с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. &lt;…&gt; На земле все выглядит еще хуже”, — пишется в материале.При этом, как отметил Катер, для российской армии, наоборот, может сложится еще более благоприятная ситуация после освобождения Красноармейска.По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих и три танка. Российская армия также нанесла поражения складам боеприпасов и пунктам дислокации солдат ВСУ и наемников в 140 районах.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На земле и в воздухе сложилась критическая для ВСУ ситуация , заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.
"Ситуация для Украины в высшей степени критическая.Русские превосходят во всех областях будь то воздушная война с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. <…> На земле все выглядит еще хуже”, — пишется в материале.
При этом, как отметил Катер, для российской армии, наоборот, может сложится еще более благоприятная ситуация после освобождения Красноармейска.
По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих и три танка. Российская армия также нанесла поражения складам боеприпасов и пунктам дислокации солдат ВСУ и наемников в 140 районах.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
