"Ситуация критическая": в Германии раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
На земле и в воздухе сложилась критическая для ВСУ ситуация , заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. На земле и в воздухе сложилась критическая для ВСУ ситуация , заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt."Ситуация для Украины в высшей степени критическая.Русские превосходят во всех областях будь то воздушная война с помощью недавно разработанных собственных беспилотников, которые они запускают в массовое производство. <…> На земле все выглядит еще хуже”, — пишется в материале.При этом, как отметил Катер, для российской армии, наоборот, может сложится еще более благоприятная ситуация после освобождения Красноармейска.По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих и три танка. Российская армия также нанесла поражения складам боеприпасов и пунктам дислокации солдат ВСУ и наемников в 140 районах.
