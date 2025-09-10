https://ria.ru/20250910/svadba-2040959042.html

В Москве летом зарегистрировали рекордное количество браков

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 36 тысяч браков было зарегистрировано в Москве за три месяца лета, это самый высокий показатель с 2015 года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Москва поставила новый рекорд по количеству браков этим летом. За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, что стало самым высоким показателем с 2015 года", — рассказала Ракова. Заммэра отметила, что в этом году традиционно популярный у молодоженов месяц август оказался самым востребованным для заключения браков — его выбрали свыше 13 тысяч пар. "Кроме того, впервые с 2017 года июль выбрали для свадеб более 12 тысяч молодоженов. При этом каждая пятая пара этим летом предпочла площадки проекта "Новые адреса счастья", а половина молодоженов — дворцы бракосочетания", — добавила Ракова. Она уточнила, что тройка популярных площадок ЗАГС для регистрации браков и проведения свадебных церемоний в столице остается неизменной: Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также Шипиловский Дворец бракосочетания. "Больше семи тысяч пар выбрали для проведения торжественной регистрации брака необычные выездные площадки. Самыми популярными локациями проекта "Новые адреса счастья" этим летом стали башня "Око" — один из небоскребов в Москва-Сити, ресторан Birds, особняк Спиридонова и Оперный дом Музея-заповедника "Царицыно", — подчеркнула Ракова. Заммэра напомнила, что также церемонии бракосочетания в этом году впервые проходили на площадках масштабного городского проекта "Лето в Москве". Пары могли выбрать одну из пяти зон, находящихся в центре города: Манежную, Тверскую и Болотную площади, а также Тверской и Страстной бульвары. "В самую популярную дату лета, 25 июля, было создано 1144 семьи. Также востребованными стали 8 августа и 7 июня, в эти дни было зарегистрировано более тысячи и почти 800 браков соответственно", — уточнила Ракова.

