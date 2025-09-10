https://ria.ru/20250910/svadba-2040959042.html
В Москве летом зарегистрировали рекордное количество браков
В Москве летом зарегистрировали рекордное количество браков - РИА Новости, 10.09.2025
В Москве летом зарегистрировали рекордное количество браков
Почти 36 тысяч браков было зарегистрировано в Москве за три месяца лета, это самый высокий показатель с 2015 года, сообщила журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:30:00+03:00
2025-09-10T14:30:00+03:00
2025-09-10T16:24:00+03:00
хорошие новости
москва
анастасия ракова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106513/55/1065135525_0:97:2000:1222_1920x0_80_0_0_cb3add930427e2ead6f495976599e1bd.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 36 тысяч браков было зарегистрировано в Москве за три месяца лета, это самый высокий показатель с 2015 года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Москва поставила новый рекорд по количеству браков этим летом. За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, что стало самым высоким показателем с 2015 года", — рассказала Ракова. Заммэра отметила, что в этом году традиционно популярный у молодоженов месяц август оказался самым востребованным для заключения браков — его выбрали свыше 13 тысяч пар. "Кроме того, впервые с 2017 года июль выбрали для свадеб более 12 тысяч молодоженов. При этом каждая пятая пара этим летом предпочла площадки проекта "Новые адреса счастья", а половина молодоженов — дворцы бракосочетания", — добавила Ракова. Она уточнила, что тройка популярных площадок ЗАГС для регистрации браков и проведения свадебных церемоний в столице остается неизменной: Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также Шипиловский Дворец бракосочетания. "Больше семи тысяч пар выбрали для проведения торжественной регистрации брака необычные выездные площадки. Самыми популярными локациями проекта "Новые адреса счастья" этим летом стали башня "Око" — один из небоскребов в Москва-Сити, ресторан Birds, особняк Спиридонова и Оперный дом Музея-заповедника "Царицыно", — подчеркнула Ракова. Заммэра напомнила, что также церемонии бракосочетания в этом году впервые проходили на площадках масштабного городского проекта "Лето в Москве". Пары могли выбрать одну из пяти зон, находящихся в центре города: Манежную, Тверскую и Болотную площади, а также Тверской и Страстной бульвары. "В самую популярную дату лета, 25 июля, было создано 1144 семьи. Также востребованными стали 8 августа и 7 июня, в эти дни было зарегистрировано более тысячи и почти 800 браков соответственно", — уточнила Ракова.
https://ria.ru/20250310/brak-2003990236.html
https://ria.ru/20250122/moskva-1994923530.html
https://ria.ru/20250701/brak-2026416208.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106513/55/1065135525_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_f292631a7da22f4f918da4ba50ad784f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , общество
Хорошие новости, Москва, Анастасия Ракова , Общество
В Москве летом зарегистрировали рекордное количество браков
В Москве за три летних месяца зарегистрировали 36 тысяч браков
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 36 тысяч браков было зарегистрировано в Москве за три месяца лета, это самый высокий показатель с 2015 года, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва поставила новый рекорд по количеству браков этим летом. За три месяца в столице было создано почти 36 тысяч новых семей, что стало самым высоким показателем с 2015 года", — рассказала Ракова
.
Заммэра отметила, что в этом году традиционно популярный у молодоженов месяц август оказался самым востребованным для заключения браков — его выбрали свыше 13 тысяч пар.
"Кроме того, впервые с 2017 года июль выбрали для свадеб более 12 тысяч молодоженов. При этом каждая пятая пара этим летом предпочла площадки проекта "Новые адреса счастья", а половина молодоженов — дворцы бракосочетания", — добавила Ракова.
Она уточнила, что тройка популярных площадок ЗАГС для регистрации браков и проведения свадебных церемоний в столице остается неизменной: Дворцы бракосочетания № 1 и № 4, а также Шипиловский Дворец бракосочетания.
"Больше семи тысяч пар выбрали для проведения торжественной регистрации брака необычные выездные площадки. Самыми популярными локациями проекта "Новые адреса счастья" этим летом стали башня "Око" — один из небоскребов в Москва-Сити, ресторан Birds, особняк Спиридонова и Оперный дом Музея-заповедника "Царицыно", — подчеркнула Ракова.
Заммэра напомнила, что также церемонии бракосочетания в этом году впервые проходили на площадках масштабного городского проекта "Лето в Москве". Пары могли выбрать одну из пяти зон, находящихся в центре города: Манежную, Тверскую и Болотную площади, а также Тверской и Страстной бульвары.
"В самую популярную дату лета, 25 июля, было создано 1144 семьи. Также востребованными стали 8 августа и 7 июня, в эти дни было зарегистрировано более тысячи и почти 800 браков соответственно", — уточнила Ракова.