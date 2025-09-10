Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии - РИА Новости, 10.09.2025
18:27 10.09.2025
Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии
происшествия
москва
самарская область
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении 3,8 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Шелупахин. "Суд назначил шесть лет лишения свободы. Приговор мы обжалуем",- сказал адвокат. По словам адвоката, уголовное дело о хищении связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером. Последний, по словам защиты, написал на бывшего вице-губернатора донос. Вину Гендин не признал. В отношении Гендина также возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.
происшествия, москва, самарская область
Происшествия, Москва, Самарская область
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде
Вчера, 16:19
 
