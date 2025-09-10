https://ria.ru/20250910/sud-2041037668.html

Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии

Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии - РИА Новости, 10.09.2025

Бывший вице-губернатор Самарской области получил шесть лет колонии

Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении 3,8 миллионов рублей,... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T18:27:00+03:00

2025-09-10T18:27:00+03:00

2025-09-10T18:27:00+03:00

происшествия

москва

самарская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по делу о хищении 3,8 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Шелупахин. "Суд назначил шесть лет лишения свободы. Приговор мы обжалуем",- сказал адвокат. По словам адвоката, уголовное дело о хищении связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером. Последний, по словам защиты, написал на бывшего вице-губернатора донос. Вину Гендин не признал. В отношении Гендина также возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.

https://ria.ru/20250910/dedov-2040997021.html

москва

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, самарская область