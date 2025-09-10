Суд рассмотрит вопрос о лишении родительских прав Бурнашкиной
Суд 23 сентября рассмотрит иск к Бурнашкиной о лишении родительских прав
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Подмосковья 23 сентября рассмотрит по существу вопрос о лишении родительских прав россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в туалете аэропорта в Турции, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева.
"Подготовку мы сегодня завершили, рассмотрение по существу назначено на 23 сентября. Оно пройдет в закрытом режиме, хотя мы хотели, чтобы оно было открытым", - рассказала собеседница агентства.
Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, "ничем не ограничена", но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком "даже на полчасика". Ответчица категорически выступает против иска.