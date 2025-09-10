https://ria.ru/20250910/sud-2040956446.html

Жительница Кировской области, забившая соперницу кирпичом, получила 9 лет

Жительница Кировской области, из ревности насмерть забившая соперницу кирпичом, осуждена на 9 лет колонии общего режима, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 10.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Жительница Кировской области, из ревности насмерть забившая соперницу кирпичом, осуждена на 9 лет колонии общего режима, сообщила прокуратура региона. Установлено, что в ночь с 3 на 4 января в поселке Пинюг 49-летняя женщина в ходе совместного распития спиртного приревновала сожителя к соседке. Она нанесла потерпевшей не менее 17 ударов руками и кирпичом по голове и телу, причинив смертельные повреждения. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Суд признал женщину виновной и, с учетом наличия предыдущей судимости за кражу, по совокупности назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Подсудимая обжаловала приговор в суд апелляционной инстанции, однако решением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе", - говорится в сообщении прокуратуры Кировской области. Отбывать назначенное наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

