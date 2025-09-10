Рейтинг@Mail.ru
В Кирове мужчину оштрафовали за оправдание украинских терактов
14:01 10.09.2025
В Кирове мужчину оштрафовали за оправдание украинских терактов
происшествия
россия
кировская область
киров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Приверженец террористической идеологии из Кирова оштрафован на 400 тысяч рублей за оправдание терактов, совершенных Украиной в России, сообщило региональное управление ФСБ. Сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель региона, придерживающийся леворадикальной идеологии, в интернете занимался оправданием террористических актов, совершенных украинскими спецслужбами на территории России. Следственным отделением УФСБ России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Центральный окружной военный суд признал кировчанина виновным в оправдании терроризма. "Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
происшествия, россия, кировская область, киров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Кировская область, Киров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Кирове мужчину оштрафовали за оправдание украинских терактов

Жителя Кирова оштрафовали на 400 тысяч рублей за оправдание терактов ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Приверженец террористической идеологии из Кирова оштрафован на 400 тысяч рублей за оправдание терактов, совершенных Украиной в России, сообщило региональное управление ФСБ.
Сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель региона, придерживающийся леворадикальной идеологии, в интернете занимался оправданием террористических актов, совершенных украинскими спецслужбами на территории России.
Следственным отделением УФСБ России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
Центральный окружной военный суд признал кировчанина виновным в оправдании терроризма. "Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Появились кадры задержания в Ижевске агента Киева, планировавшего теракт
ПроисшествияРоссияКировская областьКировФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
