В Кирове мужчину оштрафовали за оправдание украинских терактов
В Кирове мужчину оштрафовали за оправдание украинских терактов - РИА Новости, 10.09.2025
В Кирове мужчину оштрафовали за оправдание украинских терактов
Приверженец террористической идеологии из Кирова оштрафован на 400 тысяч рублей за оправдание терактов, совершенных Украиной в России, сообщило региональное... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:01:00+03:00
2025-09-10T14:01:00+03:00
2025-09-10T14:01:00+03:00
происшествия
россия
кировская область
киров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Приверженец террористической идеологии из Кирова оштрафован на 400 тысяч рублей за оправдание терактов, совершенных Украиной в России, сообщило региональное управление ФСБ. Сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель региона, придерживающийся леворадикальной идеологии, в интернете занимался оправданием террористических актов, совершенных украинскими спецслужбами на территории России. Следственным отделением УФСБ России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Центральный окружной военный суд признал кировчанина виновным в оправдании терроризма. "Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
россия
кировская область
киров
