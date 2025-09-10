https://ria.ru/20250910/sud-2040951013.html

В Кирове мужчину оштрафовали за оправдание украинских терактов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Приверженец террористической идеологии из Кирова оштрафован на 400 тысяч рублей за оправдание терактов, совершенных Украиной в России, сообщило региональное управление ФСБ. Сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель региона, придерживающийся леворадикальной идеологии, в интернете занимался оправданием террористических актов, совершенных украинскими спецслужбами на территории России. Следственным отделением УФСБ России по Кировской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Центральный окружной военный суд признал кировчанина виновным в оправдании терроризма. "Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

