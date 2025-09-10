https://ria.ru/20250910/sud-2040929089.html

Суд Лондона продлил арест капитану контейнеровоза Solong

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли продлил до 16 января арест российскому капитану контейнеровоза Solong Владимиру Мотину, обвиняемому в

ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли продлил до 16 января арест российскому капитану контейнеровоза Solong Владимиру Мотину, обвиняемому в непредумышленном убийстве по грубой халатности в связи со столкновением судна с танкером у берегов Британии, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.В середине апреля магистратский суд английского города Кингстон-апон-Халл оставил петербуржца Мотина под стражей после того, как суду не было представлено ни ходатайство об освобождении под залог, ни признание вины. Мотин впоследствии предстал перед Олд-Бейли, где предполагалось признание вины, однако слушание было перенесено на конец мая из-за отсутствия переводчика. В мае Мотин не признал вину.В среду состоялось очередное организационное слушание. Судья продлил арест до 16 января, так как срок ареста истекал 12 сентября.Кроме того, 21 ноября состоится ещё одно организационное слушание, в ходе которого Мотин предстанет перед судом физически. До сих пор он появлялся в суде по видеосвязи из тюрьмы в городе Халл.Суд ожидает получить заключения экспертов по мореходству до конца октября. К 17 ноября ожидается доклад психолога, специализирующегося на поведении в экстремальных ситуациях. Также суд запросил перемещение Мотина из Халла в тюрьму Белмарш в Лондоне до следующего слушания 21 ноября. Начало процесса ожидается 12 января.В марте танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации Королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о филиппинском моряке Марке Анджело Перниа.Посольство РФ сообщало, что на борту контейнеровоза Solong находились пять россиян, среди которых задержанный капитан судна. По информации дипмиссии, члены экипажа из числа российских граждан живы, ими не были получены травмы. Российскому капитану в связи с обвинениями был предоставлен адвокат, посольство находится на связи с британскими компетентными органами.Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.

