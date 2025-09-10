https://ria.ru/20250910/sud-2040835787.html
Суд арестовал россиянку, задержанную вблизи позиций ВСУ
Суд арестовал россиянку, задержанную вблизи позиций ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
Суд арестовал россиянку, задержанную вблизи позиций ВСУ
Суд в Курске арестовал россиянку, которую обнаружили в 100 метрах от позиций ВСУ, ей предъявлено обвинение в покушении на госизмену, говорится в судебных... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T08:03:00+03:00
2025-09-10T08:03:00+03:00
2025-09-10T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Суд в Курске арестовал россиянку, которую обнаружили в 100 метрах от позиций ВСУ, ей предъявлено обвинение в покушении на госизмену, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В материалах указано, что, по данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим вооруженных сил Украины, участником вооруженного конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие, сообщается в материалах.Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень границу РФ. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощь беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС РФ, вскоре она была задержана, следует из материалов. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются.Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО.Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нём также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.
https://ria.ru/20250908/delo-2040484684.html
https://ria.ru/20250825/naemnitsa-2037431597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Суд арестовал россиянку, задержанную вблизи позиций ВСУ
Суд арестовал россиянку, задержанную у позиций ВСУ, ей предъявили обвинение
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Суд в Курске арестовал россиянку, которую обнаружили в 100 метрах от позиций ВСУ, ей предъявлено обвинение в покушении на госизмену, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что, по данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим вооруженных сил Украины
, участником вооруженного конфликта с Россией
. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие, сообщается в материалах.
Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень границу РФ. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощь беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС РФ, вскоре она была задержана, следует из материалов. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются.
Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО.
Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нём также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.