https://ria.ru/20250910/sud-2040835787.html

Суд арестовал россиянку, задержанную вблизи позиций ВСУ

Суд арестовал россиянку, задержанную вблизи позиций ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025

Суд арестовал россиянку, задержанную вблизи позиций ВСУ

Суд в Курске арестовал россиянку, которую обнаружили в 100 метрах от позиций ВСУ, ей предъявлено обвинение в покушении на госизмену, говорится в судебных... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T08:03:00+03:00

2025-09-10T08:03:00+03:00

2025-09-10T08:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Суд в Курске арестовал россиянку, которую обнаружили в 100 метрах от позиций ВСУ, ей предъявлено обвинение в покушении на госизмену, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В материалах указано, что, по данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим вооруженных сил Украины, участником вооруженного конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие, сообщается в материалах.Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где была возможность незаконно перечень границу РФ. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощь беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС РФ, вскоре она была задержана, следует из материалов. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются.Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО.Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нём также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.

https://ria.ru/20250908/delo-2040484684.html

https://ria.ru/20250825/naemnitsa-2037431597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия