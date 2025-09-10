https://ria.ru/20250910/sud-2040830631.html
Сибиряк не смог оспорить свое нахождение списке связанных с иноагентами
НОВОСИБИРСК, 10 сен - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска отказал в иске местного жителя к Минюсту РФ об исключении его из списка лиц, аффилированных с иностранными агентами, сообщает в среду пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Суд рассмотрел административное исковое заявление Романа Малозёмова (25 июня 2025 года министерством юстиции РФ включен реестр физлиц, аффилированных с иностранными агентами) к Минюсту РФ, главному управлению Минюста РФ по Новосибирской области об оспаривании решения о включении в единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. "Судом в удовлетворении требований отказано", - говорится в сообщении. Решение суда пока не вступило в силу. Представитель министерства юстиции РФ в ходе судебного разбирательства пояснил, что Малозёмов был включен в реестр в связи с тем, что он является участником объединения под названием "Коалиция Новосибирск 2020"*, которое 30 августа 2024 года было включено в реестр иностранных агентов.* Организация, признанная иноагентом в России.
