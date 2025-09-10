https://ria.ru/20250910/sud-2040828612.html

Американская Coca-Cola подала иск к ООО "Кока-кола Компании"

Американская Coca-Cola подала иск к ООО "Кока-кола Компании" - РИА Новости, 10.09.2025

Американская Coca-Cola подала иск к ООО "Кока-кола Компании"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company к зарегистрированному в Южной Осетии ООО... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T06:09:00+03:00

2025-09-10T06:09:00+03:00

2025-09-10T06:09:00+03:00

россия

южная осетия

атланта

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

the coca-cola company

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101896/52/1018965276_0:44:2000:1169_1920x0_80_0_0_41e8bdc6343c983f14024221add973b0.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company к зарегистрированному в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 8 сентября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Газета "Коммерсант" в марте писала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производит зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-Кола Компании" в партнерстве с российским ООО ПКВ. Этикетка продукции, согласно визуальному ряду, практически идентична оригинальному напитку, отмечало издание со ссылкой на презентацию для ритейлеров. По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия") было переименовано в ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola – "Добрый Cola".

https://ria.ru/20250218/kompaniya-1999981895.html

https://ria.ru/20240802/sud-1963773965.html

россия

южная осетия

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная осетия, атланта, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), the coca-cola company, происшествия