Американская Coca-Cola подала иск к ООО "Кока-кола Компании" - РИА Новости, 10.09.2025
06:09 10.09.2025
Американская Coca-Cola подала иск к ООО "Кока-кола Компании"
Американская Coca-Cola подала иск к ООО "Кока-кола Компании"
россия
южная осетия
атланта
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
the coca-cola company
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company к зарегистрированному в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 8 сентября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Газета "Коммерсант" в марте писала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производит зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-Кола Компании" в партнерстве с российским ООО ПКВ. Этикетка продукции, согласно визуальному ряду, практически идентична оригинальному напитку, отмечало издание со ссылкой на презентацию для ритейлеров. По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия") было переименовано в ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola – "Добрый Cola".
россия
южная осетия
атланта
россия, южная осетия, атланта, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), the coca-cola company, происшествия
Россия, Южная Осетия, Атланта, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), The Coca-Cola Company, Происшествия
Американская Coca-Cola подала иск к ООО "Кока-кола Компании"

Coca-Cola подала в Москве иск к южноосетинскому ООО "Кока-кола Компании"

Продукция компании Coca-Cola. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company к зарегистрированному в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 8 сентября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Газета "Коммерсант" в марте писала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производит зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-Кола Компании" в партнерстве с российским ООО ПКВ. Этикетка продукции, согласно визуальному ряду, практически идентична оригинальному напитку, отмечало издание со ссылкой на презентацию для ритейлеров.
По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников.
Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия") было переименовано в ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola – "Добрый Cola".
Россия Южная Осетия Атланта Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) The Coca-Cola Company Происшествия
 
 
