Американская Coca-Cola подала иск к ООО "Кока-кола Компании"
© AP Photo / Jeff ChiuПродукция компании Coca-Cola
Продукция компании Coca-Cola. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американского производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company к зарегистрированному в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 8 сентября и к рассмотрению еще не принят. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются.
Газета "Коммерсант" в марте писала, что российские торговые сети получили предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, которые производит зарегистрированное в Южной Осетии ООО "Кока-Кола Компании" в партнерстве с российским ООО ПКВ. Этикетка продукции, согласно визуальному ряду, практически идентична оригинальному напитку, отмечало издание со ссылкой на презентацию для ритейлеров.
По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola, принадлежащий The Coca-Cola Company, признан в России общеизвестным для безалкогольных напитков с 1996 года. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России. В конце июля российской подразделение Coca-Cola (ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия") было переименовано в ООО "Мултон Партнерс" и запустило производство аналога Coca-Cola – "Добрый Cola".
