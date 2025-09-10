Рейтинг@Mail.ru
Суд сократил срок принудительных работ экс-главе МВД Коми
10.09.2025
Суд сократил срок принудительных работ экс-главе МВД Коми
Суд сократил срок принудительных работ экс-главе МВД Коми
Курганский суд сократил на два месяца срок принудительных работ бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову, осужденному за получение взятки, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.09.2025
происшествия
республика коми
россия
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Курганский суд сократил на два месяца срок принудительных работ бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову, осужденному за получение взятки, сообщил РИА Новости представитель суда. В октябре 2021 году суд признал Половникова виновным в получении взятки и легализации денежных средств и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 14,5 миллиона рублей. В июне 2025 года суд постановил заменить оставшуюся часть наказания - три года шесть месяцев и 25 дней - на принудительные работы на тот же срок с удержанием ежемесячно 10% из его зарплаты в доход государства. В августе текущего года защита подала в суд ходатайство о приведении приговора в соответствие с действующим уголовным законом. "Ходатайство адвоката удовлетворено... Срок принудительных работ сокращен на два месяца, до трех лет четырех месяцев и 25 дней", - сказал собеседник агентства. Половников занимал пост министра внутренних дел по Республике Коми с мая 2015 года. В начале 2020 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Половникова отстранили от должности. Следствие полагало, что он получил часть взятки от предполагаемых 25 миллионов рублей.
республика коми
россия
2025
республика коми, россия
Происшествия, Республика Коми, Россия
Суд сократил срок принудительных работ экс-главе МВД Коми

Экс-главе МВД Коми Половникову на два месяца сократили срок принудительных работ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Курганский суд сократил на два месяца срок принудительных работ бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову, осужденному за получение взятки, сообщил РИА Новости представитель суда.
В октябре 2021 году суд признал Половникова виновным в получении взятки и легализации денежных средств и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 14,5 миллиона рублей. В июне 2025 года суд постановил заменить оставшуюся часть наказания - три года шесть месяцев и 25 дней - на принудительные работы на тот же срок с удержанием ежемесячно 10% из его зарплаты в доход государства.
В августе текущего года защита подала в суд ходатайство о приведении приговора в соответствие с действующим уголовным законом.
"Ходатайство адвоката удовлетворено... Срок принудительных работ сокращен на два месяца, до трех лет четырех месяцев и 25 дней", - сказал собеседник агентства.
Половников занимал пост министра внутренних дел по Республике Коми с мая 2015 года. В начале 2020 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Против него было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Половникова отстранили от должности. Следствие полагало, что он получил часть взятки от предполагаемых 25 миллионов рублей.
