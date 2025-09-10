Суд в США ускорил рассмотрение апелляции Трампа на решение о пошлинах

https://ria.ru/20250910/sud-2040814735.html

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Верховный суд США согласился ускорить рассмотрение апелляции президента Дональда Трампа на решение апелляционной инстанции, признавшей недействительными ключевые положения его политики торговых пошлин, говорится в судебном документе, с которым ознакомилось РИА Новости. "Ходатайство об ускорении рассмотрения дела и ходатайство о выдаче судебного приказа об истребовании дела № 25-250 удовлетворены" - говорится в документе Верховного суда, где апелляция обозначена номером дела. В документе также указано, что устные доводы по апелляции будут заслушаны в первую неделю прений Верховного суда в ноябре 2025 года. Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран. Сам Трамп ранее резко раскритиковал решение суда. По словам американского лидера, пошлины дают США "решающий инструмент" в торговых переговорах и обеспечивают защиту промышленности Соединенных Штатов.

