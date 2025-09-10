https://ria.ru/20250910/stepashin-2041004638.html

Степашин ознакомился с работой филиала фонда "Защитники Отечества" в Кирове

Степашин ознакомился с работой филиала фонда "Защитники Отечества" в Кирове - РИА Новости, 10.09.2025

Степашин ознакомился с работой филиала фонда "Защитники Отечества" в Кирове

Член попечительского совета Фонда "Защитники Отечества" Сергей Степашин ознакомился с работой регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Кировской... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T16:45:00+03:00

2025-09-10T16:45:00+03:00

2025-09-10T16:45:00+03:00

кировская область

кировская область

сергей степашин

киров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:150:3029:1854_1920x0_80_0_0_efb1ef6f249ca6048e96359e5758d122.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Член попечительского совета Фонда "Защитники Отечества" Сергей Степашин ознакомился с работой регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Степашин и губернатор Кировской области Александр Соколов встретились с ветеранами специальной военной операции и представителями регионального Комитета семей воинов Отечества. Встреча прошла в филиале фонда "Защитники Отечества". "Степашин интересовался, как выстроена работа фонда, как налажено сопровождение каждого вернувшегося бойца, как организованы медицинская реабилитация, помощь семьям. Глава региона рассказал, что в регионе создан центр медицинской реабилитации для ветеранов СВО, куда защитники могут поехать вместе с семьей, отдохнуть в кругу родных и пройти все необходимые для поправки здоровья процедуры", - говорится в сообщении. Руководитель Кировского филиала фонда "Защитники Отечества" Константин Уськов отметил, что каждая семья воинов стоит на учёте в фонде, создается и пополняется федеральная информационная система, куда заносят данные о ветеранах. По каждому обратившемуся составляется индивидуальный план сопровождения, и эту работу видит федеральный центр. "Всего в регионе заключено более 15 тысяч социальных военных контрактов. Разработаны и действуют порядка 50 мер поддержки для бойцов и членов их семей. Регулярно встречаюсь с вернувшимися с СВО бойцами, проводим активную работу с их женами и родителями. Большинство мер поддержки введены в регионе по их просьбам и предложениям. И эту работу мы продолжим", - цитирует пресс-служба слова Соколова. На предложение Степашина озвучить проблемные моменты, чтобы передать их на федеральный уровень, участники встречи ответили, что таких моментов нет: любые вопросы решаются на месте, выстроенная система поддержки работает чётко, без сбоев. Степашин поблагодарил всех за работу и пожелал кировчанам скорейшего возвращения всех воинов домой с Победой.

https://ria.ru/20250825/kirov-2037550593.html

кировская область

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, сергей степашин, киров