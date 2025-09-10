Еврокомиссар призвал построить "стену дронов" вдоль восточного фланга ЕС
Еврокомиссар Кубилюс призвал построить стену БПЛА после инцидента в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс призвал в соцсети X срочно построить "стену беспилотников" вдоль восточного фланга ЕС после инцидента с БПЛА в Польше.
Несмотря на то, что Польша не указывает, кому принадлежат эти беспилотники, Кубилиюс обвиняет Россию.
Ранее в среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было нарушено воздушное пространство Польши , угрозу ликвидируют. Польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США при этом сообщали, что четыре польских аэропорта, в том числе в Варшаве, были закрыты в ночь на среду из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением безопасности государства". Польские военные, в свою очередь, утверждают, что сбили несколько дронов, нарушивших их воздушное пространство.
В конце 2022 года на территории Польши вблизи границы с Украиной упала ракета , погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о российской ракете . Занимавший в то время пост президента Польши Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это была украинская ракета, выпущенная на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
"Связать узами". Орбан раскрыл, как ЕС хочет использовать Украину
9 сентября, 20:26