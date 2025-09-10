https://ria.ru/20250910/ssha-2041076072.html
Подозреваемого в покушении на политика в США пока не задержали
Подозреваемого в покушении на политика в США пока не задержали - РИА Новости, 10.09.2025
Подозреваемого в покушении на политика в США пока не задержали
Подозреваемый в ранении американского консервативного политика Чарли Кирка в США еще не задержан, заявили в Университете долины Юта, где проходило мероприятие с РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:42:00+03:00
2025-09-10T23:42:00+03:00
2025-09-10T23:42:00+03:00
в мире
сша
юта
дональд трамп
покушение на американского политика чарли кирка
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемый в ранении американского консервативного политика Чарли Кирка в США еще не задержан, заявили в Университете долины Юта, где проходило мероприятие с участием активиста. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщал, что подозреваемый в нападении задержан. Президент США Дональд Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "Подозреваемый пока не задержан. Полиция продолжает расследование", - заявил пресс-секретарь университета Скотт Троттер, его слова приводит портал Deseret News. Телеканал CNN сообщал, что Кирк был ранен в ходе своей первой поездки в рамках турне по 14 американским городам, при этом его сопровождала частная охрана. Безопасность мероприятия также обеспечивала университетская полиция и местные власти. Телеканал отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на ноябрьских выборах, обеспечив его поддержкой в кругах молодежи.
сша
юта
Подозреваемого в покушении на политика в США пока не задержали
Университет Юты: подозреваемый в нападении на политика Кирка в США не задержан