Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, сообщают СМИ
Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.09.2025
Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, сообщают СМИ
Раненый при стрельбе в США консервативный активист Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, обеспечив его... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:25:00+03:00
2025-09-10T23:25:00+03:00
2025-09-10T23:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Раненый при стрельбе в США консервативный активист Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, обеспечив его поддержкой в кругах молодежи, сообщает телеканал CNN. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении задержан. Трамп отреагировал на ранение политика, призвав молиться за пострадавшего. "Кирк и его политическая организация Turning Point USA сыграли ключевую роль в победе президента Дональда Трампа в 2024 году, и Трамп отмечал, что Кирк воодушевил молодых избирателей", - указывает телеканал. По его данным, Кирк наладил близкие отношения с Трампом и его семьей в первый президентский срок. Телеканал указывает, что Кирк был ранен в ходе своей первой поездки в рамках турне по 14 американским городам, при этом его сопровождала частная охрана. Безопасность мероприятия также обеспечивала университетская полиция и местные власти.
сша
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_3f49426bafc0bf04693f5a5c3e9c77ca.jpg
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, сообщают СМИ
CNN: раненный активист Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах