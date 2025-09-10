https://ria.ru/20250910/ssha-2041073958.html
Университет Юты подтвердил задержание напавшего на политика Кирка
Университет долины Юта подтвердил, что напавший на консервативного политика Чарли Кирка был задержан и что сам пострадавший был эвакуирован. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:19:00+03:00
2025-09-10T23:19:00+03:00
2025-09-10T23:19:00+03:00
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Университет долины Юта подтвердил, что напавший на консервативного политика Чарли Кирка был задержан и что сам пострадавший был эвакуирован. "Сегодня примерно в 12:10 (21:10 мск) был произведён выстрел в приглашённого выступающего Чарли Кирка. Он получил ранение и был эвакуирован с места происшествия своей охраной. Полиция кампуса проводит расследование, подозреваемый задержан", - сообщил университет в соцсети X.
