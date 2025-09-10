https://ria.ru/20250910/ssha-2041073706.html

Офис шерифа в Колорадо подтвердил стрельбу в школе

в мире

колорадо

денвер

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Офис шерифа в американском штате Колорадо в среду подтвердил стрельбу в старшей школе вблизи Денвера, в результате которой ранены не менее двух учеников. "Офис шерифа округа Джефферсон подтверждает стрельбу в старшей школе Evergreen. По меньшей мере двое учащихся получили огнестрельные ранения и направляются в больницу", - указано в распространенном заявлении. Старшая школа Evergreen расположена вблизи Денвера, который является столицей и крупнейшим городом в штате Колорадо.

колорадо

денвер

2025

