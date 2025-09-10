Рейтинг@Mail.ru
Офис шерифа в Колорадо подтвердил стрельбу в школе
23:17 10.09.2025
Офис шерифа в Колорадо подтвердил стрельбу в школе
Офис шерифа в Колорадо подтвердил стрельбу в школе - РИА Новости, 10.09.2025
Офис шерифа в Колорадо подтвердил стрельбу в школе
Офис шерифа в американском штате Колорадо в среду подтвердил стрельбу в старшей школе вблизи Денвера, в результате которой ранены не менее двух учеников. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T23:17:00+03:00
2025-09-10T23:17:00+03:00
в мире
колорадо
денвер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_067fa2da3e2d0ee07a5c68150f108f0b.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Офис шерифа в американском штате Колорадо в среду подтвердил стрельбу в старшей школе вблизи Денвера, в результате которой ранены не менее двух учеников. "Офис шерифа округа Джефферсон подтверждает стрельбу в старшей школе Evergreen. По меньшей мере двое учащихся получили огнестрельные ранения и направляются в больницу", - указано в распространенном заявлении. Старшая школа Evergreen расположена вблизи Денвера, который является столицей и крупнейшим городом в штате Колорадо.
колорадо
денвер
в мире, колорадо, денвер
В мире, Колорадо, Денвер
Офис шерифа в Колорадо подтвердил стрельбу в школе

Офис шерифа в Колорадо подтвердил стрельбу в школе вблизи Денвера

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Офис шерифа в американском штате Колорадо в среду подтвердил стрельбу в старшей школе вблизи Денвера, в результате которой ранены не менее двух учеников.
"Офис шерифа округа Джефферсон подтверждает стрельбу в старшей школе Evergreen. По меньшей мере двое учащихся получили огнестрельные ранения и направляются в больницу", - указано в распространенном заявлении.
Старшая школа Evergreen расположена вблизи Денвера, который является столицей и крупнейшим городом в штате Колорадо.
