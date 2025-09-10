https://ria.ru/20250910/ssha-2041072416.html

Два ученика пострадали при стрельбе в школе в США

Два ученика пострадали при стрельбе в школе в США - РИА Новости, 10.09.2025

Два ученика пострадали при стрельбе в школе в США

Не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T23:07:00+03:00

2025-09-10T23:07:00+03:00

2025-09-10T23:07:00+03:00

в мире

колорадо

сша

денвер

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции. "По меньше мере, двое учащихся получили ранения в старшей школе в районе Денвера (штат Колорадо - ред.)", - сообщается в эфире телеканала. Указывается, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

2025

Новости

ru-RU

