Два ученика пострадали при стрельбе в школе в США
23:07 10.09.2025
Два ученика пострадали при стрельбе в школе в США
в мире
колорадо
сша
денвер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100982/07/1009820731_0:101:2501:1507_1920x0_80_0_0_5f849e874ced789e340411409f1a221d.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции. "По меньше мере, двое учащихся получили ранения в старшей школе в районе Денвера (штат Колорадо - ред.)", - сообщается в эфире телеканала. Указывается, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
Новости
Два ученика пострадали при стрельбе в школе в США

Место преступления в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Не менее двух учеников в США получили ранения в результате стрельбы в старшей школе американского штата Колорадо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные полиции.
"По меньше мере, двое учащихся получили ранения в старшей школе в районе Денвера (штат Колорадо - ред.)", - сообщается в эфире телеканала.
Указывается, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.
