https://ria.ru/20250910/ssha-2041069063.html

Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали

Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали

Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали

Подозреваемый в нападении на консервативного политика Чарли Кирка уже задержан, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Университет долины Юта, где было совершено...

2025-09-10T22:29:00+03:00

2025-09-10T22:29:00+03:00

2025-09-10T23:03:00+03:00

в мире

юта

nbc

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ce3fac2d3b9d251187247ca1b2f842c7.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на консервативного политика Чарли Кирка уже задержан, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Университет долины Юта, где было совершено покушение. По информации канала, университет сообщил студентам, что подозреваемый задержан, а полиция расследует инцидент.

https://ria.ru/20250910/ssha-2041065850.html

юта

2025

Новости

в мире, юта, nbc, покушение на американского политика чарли кирка