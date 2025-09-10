Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали
22:29 10.09.2025 (обновлено: 23:03 10.09.2025)
Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали
в мире
юта
nbc
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на консервативного политика Чарли Кирка уже задержан, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Университет долины Юта, где было совершено покушение. По информации канала, университет сообщил студентам, что подозреваемый задержан, а полиция расследует инцидент.
в мире, юта, nbc, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, NBC, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Офицер полиции США
Офицер полиции США
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на консервативного политика Чарли Кирка уже задержан, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Университет долины Юта, где было совершено покушение.
По информации канала, университет сообщил студентам, что подозреваемый задержан, а полиция расследует инцидент.
Покушение на политика Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка
