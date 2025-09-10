https://ria.ru/20250910/ssha-2041069063.html
Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали
Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали - РИА Новости, 10.09.2025
Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали
Подозреваемый в нападении на консервативного политика Чарли Кирка уже задержан, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Университет долины Юта, где было совершено... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T22:29:00+03:00
2025-09-10T22:29:00+03:00
2025-09-10T23:03:00+03:00
в мире
юта
nbc
покушение на американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_ce3fac2d3b9d251187247ca1b2f842c7.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемый в нападении на консервативного политика Чарли Кирка уже задержан, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Университет долины Юта, где было совершено покушение. По информации канала, университет сообщил студентам, что подозреваемый задержан, а полиция расследует инцидент.
https://ria.ru/20250910/ssha-2041065850.html
юта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101000/90/1010009042_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_86e72ed4abd119de22155992e0002611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юта, nbc, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, NBC, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Подозреваемого в нападении на политика Кирка задержали
NBC: подозреваемого в нападении на политика Чарли Кирка задержали