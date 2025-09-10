Рейтинг@Mail.ru
США увеличат поставки нефти в Европу - РИА Новости, 10.09.2025
22:27 10.09.2025
США увеличат поставки нефти в Европу
европа
сша
в мире
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США увеличат поставки в Европу нефти и нефтепродуктов, а также намерены зайти на рынок атомной энергетики региона, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Мы также намерены увеличить экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу. И, в конечном счете, мы принесем в Европу ядерные технологии и новые реакторы", - заявил он в интервью телеканалу CNBC.
европа
сша
европа, сша, в мире
Европа, США, В мире
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, ShutterstockДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США увеличат поставки в Европу нефти и нефтепродуктов, а также намерены зайти на рынок атомной энергетики региона, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт.
"Мы также намерены увеличить экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу. И, в конечном счете, мы принесем в Европу ядерные технологии и новые реакторы", - заявил он в интервью телеканалу CNBC.
ЕвропаСШАВ мире
 
 
