https://ria.ru/20250910/ssha-2041068613.html
США увеличат поставки нефти в Европу
США увеличат поставки нефти в Европу - РИА Новости, 10.09.2025
США увеличат поставки нефти в Европу
США увеличат поставки в Европу нефти и нефтепродуктов, а также намерены зайти на рынок атомной энергетики региона, заявил в среду глава американского минэнерго... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T22:27:00+03:00
2025-09-10T22:27:00+03:00
2025-09-10T22:27:00+03:00
европа
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149170/37/1491703780_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_b9604c4b66aadb69f46d416000ed6300.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США увеличат поставки в Европу нефти и нефтепродуктов, а также намерены зайти на рынок атомной энергетики региона, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Мы также намерены увеличить экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу. И, в конечном счете, мы принесем в Европу ядерные технологии и новые реакторы", - заявил он в интервью телеканалу CNBC.
https://ria.ru/20250806/neft-2033794702.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149170/37/1491703780_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_7b7a2c6af276914a728eaec8511b2b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, в мире
США увеличат поставки нефти в Европу
США увеличат поставки нефти и нефтепродуктов в Европу и зайдут на рынок АЭС