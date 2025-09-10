Рейтинг@Mail.ru
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт - РИА Новости, 10.09.2025
22:24 10.09.2025
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт - РИА Новости, 10.09.2025
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт
США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил в среду глава американского минэнерго... РИА Новости, 10.09.2025
экономика
сша
европа
россия
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет", - сказал он в интервью телеканалу CNBC. Райт добавил, что США намерены поставлять на европейские рынки американский газ в виде СПГ, увеличив нынешние объемы экспорта.
сша
европа
россия
экономика, сша, европа, россия
Экономика, США, Европа, Россия
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт

Райт: Европа пообещала США прекратить закупку российского газа к концу 2026 года

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт.
"Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
Райт добавил, что США намерены поставлять на европейские рынки американский газ в виде СПГ, увеличив нынешние объемы экспорта.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ЕС может приостановить торговое соглашение с США, заявил еврокомиссар
Вчера, 18:14
 
ЭкономикаСШАЕвропаРоссия
 
 
