Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт - РИА Новости, 10.09.2025
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт
США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил в среду глава американского минэнерго
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США получили от Европы обещание к концу 2026 года полностью прекратить закупки российского газа в любом виде, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Они категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет", - сказал он в интервью телеканалу CNBC. Райт добавил, что США намерены поставлять на европейские рынки американский газ в виде СПГ, увеличив нынешние объемы экспорта.
Европа пообещала США прекратить закупки российского газа, заявил Райт
Райт: Европа пообещала США прекратить закупку российского газа к концу 2026 года