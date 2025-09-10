Рейтинг@Mail.ru
США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу - РИА Новости, 10.09.2025
22:12 10.09.2025
США намерены заместить Россию в поставках газа в Европу
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США намерены полностью заместить собой Россию в поставках газа на европейские рынки, заявил в среду глава американского минэнерго Кристофер Райт. "Сейчас там (в Европе - ред.) значительный рост спроса. Соединенные Штаты должны завершить замещение российского газа", - заявил он в интервью телеканалу CNBC. Райт добавил, что 15% поставок газа в Европу до сих пор приходится на Россию и отметил, что страны Европы обязались прекратить поставки газа из России за следующие 18 месяцев.
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Европе накаляются газовые страсти
11 июня, 08:00
 
