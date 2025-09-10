Рейтинг@Mail.ru
В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка
22:06 10.09.2025 (обновлено: 23:52 10.09.2025)
В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка
Консервативного политического активиста Чарли Кирка застрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Консервативного политического активиста Чарли Кирка застрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. "Чарли Кирка подстрелили", — написала она в соцсети Х.К публикации Грин приложила видео, на котором видно, как он сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. По словам очевидцев пуля попала в шею, выстрел произошел, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Несколько американских СМИ сообщили, что прибывшие на место врачи не смогли спасти политика. Позже Дональд Трамп подтвердил, что Кирк погиб.Телеканал NBC сообщил, что подозреваемого в покушении задержали, от дачи показаний он отказался. Местное отделение телеканала Fox News передавало, что в атаке подозревают зарегистрированного сторонника демократов Майкла Маллинсона. Позже газета New York Times написала, что его отпустили. Представитель университета заявил журналистам, что стрелок все еще на свободе.В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Консервативного политического активиста Чарли Кирка застрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Чарли Кирка подстрелили", — написала она в соцсети Х.
К публикации Грин приложила видео, на котором видно, как он сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. По словам очевидцев пуля попала в шею, выстрел произошел, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Несколько американских СМИ сообщили, что прибывшие на место врачи не смогли спасти политика. Позже Дональд Трамп подтвердил, что Кирк погиб.

В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".

Телеканал NBC сообщил, что подозреваемого в покушении задержали, от дачи показаний он отказался. Местное отделение телеканала Fox News передавало, что в атаке подозревают зарегистрированного сторонника демократов Майкла Маллинсона. Позже газета New York Times написала, что его отпустили. Представитель университета заявил журналистам, что стрелок все еще на свободе.
В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
