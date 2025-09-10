В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка
Конгрессвумен Грин: в Университете Юты застрелили консервативного политика Кирка
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Консервативного политического активиста Чарли Кирка застрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
"Чарли Кирка подстрелили", — написала она в соцсети Х.
К публикации Грин приложила видео, на котором видно, как он сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. По словам очевидцев пуля попала в шею, выстрел произошел, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Несколько американских СМИ сообщили, что прибывшие на место врачи не смогли спасти политика. Позже Дональд Трамп подтвердил, что Кирк погиб.
Телеканал NBC сообщил, что подозреваемого в покушении задержали, от дачи показаний он отказался. Местное отделение телеканала Fox News передавало, что в атаке подозревают зарегистрированного сторонника демократов Майкла Маллинсона. Позже газета New York Times написала, что его отпустили. Представитель университета заявил журналистам, что стрелок все еще на свободе.
В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
