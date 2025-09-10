https://ria.ru/20250910/ssha-2041065850.html

В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка

В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка - РИА Новости, 10.09.2025

В США застрелили консервативного политика Чарли Кирка

Консервативного политического активиста Чарли Кирка застрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T22:06:00+03:00

2025-09-10T22:06:00+03:00

2025-09-10T23:52:00+03:00

в мире

марджори тейлор грин

сша

юта

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041066070_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d58b5db633ce6e114208a4b231f2b1b.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Консервативного политического активиста Чарли Кирка застрелили на массовом мероприятии в Университете долины Юта, сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. "Чарли Кирка подстрелили", — написала она в соцсети Х.К публикации Грин приложила видео, на котором видно, как он сидит на сцене и падает после хлопка, в толпе начинается паника. По словам очевидцев пуля попала в шею, выстрел произошел, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Несколько американских СМИ сообщили, что прибывшие на место врачи не смогли спасти политика. Позже Дональд Трамп подтвердил, что Кирк погиб.Телеканал NBC сообщил, что подозреваемого в покушении задержали, от дачи показаний он отказался. Местное отделение телеканала Fox News передавало, что в атаке подозревают зарегистрированного сторонника демократов Майкла Маллинсона. Позже газета New York Times написала, что его отпустили. Представитель университета заявил журналистам, что стрелок все еще на свободе.В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

сша

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на политика Чарли Кирка Покушение на политика Чарли Кирка 2025-09-10T22:06 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марджори тейлор грин, сша, юта, покушение на американского политика чарли кирка