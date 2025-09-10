США хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу

https://ria.ru/20250910/ssha-2041003297.html
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят заменить Россию в качестве поставщика энергоресурсов в Европу, заявил министр энергетики США Крис Райт."Мы хотим заполнить эту нишу: пока Европа отказывается от российской энергетики, мы хотим заполнить её американской энергией", - сказал Райт на форуме Gastech в Италии.
