США заключили контракт на разработку БПЛА MQ-9 - РИА Новости, 10.09.2025
04:19 10.09.2025
США заключили контракт на разработку БПЛА MQ-9
в мире
сша
калифорния
индия
министерство обороны сша
нато
raytheon
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Военные США заключили контракт на более 14 миллиардов долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 и на 760 миллионов долларов на производство ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM, которые в том числе будут поставляться странам НАТО, заявил Пентагон. Контракт с неопределёнными сроками и объёмами поставок на 14,1 миллиарда долларов был заключен с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. Он "предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и любые другие виды деятельности, связанные с платформой MQ-9". Соглашение включает в себя продажу этой военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года. Что касается закупки AMRAAM на 760 миллионов долларов, то его реализацией займется корпорация Raytheon, исполнение ожидается к 7 сентября 2030 года. Этот контракт предусматривает иностранные военные продажи в Канаду, Тайвань, Швецию, Чехию, Корею, Кувейт, Японию, Финляндию, Германию, Великобританию, Португалию, Италию, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Норвегию, Бельгию, Австралию, Турцию, Испанию и Литву, отмечает Пентагон.
в мире, сша, калифорния, индия, министерство обороны сша, нато, raytheon
В мире, США, Калифорния, Индия, Министерство обороны США, НАТО, Raytheon
США заключили контракт на разработку БПЛА MQ-9

США заключили контракт на 14,1 миллиарда долларов на разработку БПЛА MQ-9

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Военные США заключили контракт на более 14 миллиардов долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 и на 760 миллионов долларов на производство ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM, которые в том числе будут поставляться странам НАТО, заявил Пентагон.
Контракт с неопределёнными сроками и объёмами поставок на 14,1 миллиарда долларов был заключен с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. Он "предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и любые другие виды деятельности, связанные с платформой MQ-9".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Пентагон снизит финансирование боеготовности армии США в Европе
03:42
Соглашение включает в себя продажу этой военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года.
Что касается закупки AMRAAM на 760 миллионов долларов, то его реализацией займется корпорация Raytheon, исполнение ожидается к 7 сентября 2030 года.
Этот контракт предусматривает иностранные военные продажи в Канаду, Тайвань, Швецию, Чехию, Корею, Кувейт, Японию, Финляндию, Германию, Великобританию, Португалию, Италию, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Норвегию, Бельгию, Австралию, Турцию, Испанию и Литву, отмечает Пентагон.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия
31 мая, 05:00
 
В миреСШАКалифорнияИндияМинистерство обороны СШАНАТОRaytheon
 
 
