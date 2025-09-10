США заключили контракт на разработку БПЛА MQ-9
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Военные США заключили контракт на более 14 миллиардов долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 и на 760 миллионов долларов на производство ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM, которые в том числе будут поставляться странам НАТО, заявил Пентагон.
Контракт с неопределёнными сроками и объёмами поставок на 14,1 миллиарда долларов был заключен с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. Он "предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и любые другие виды деятельности, связанные с платформой MQ-9".
Соглашение включает в себя продажу этой военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года.
Что касается закупки AMRAAM на 760 миллионов долларов, то его реализацией займется корпорация Raytheon, исполнение ожидается к 7 сентября 2030 года.
Этот контракт предусматривает иностранные военные продажи в Канаду, Тайвань, Швецию, Чехию, Корею, Кувейт, Японию, Финляндию, Германию, Великобританию, Португалию, Италию, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Норвегию, Бельгию, Австралию, Турцию, Испанию и Литву, отмечает Пентагон.