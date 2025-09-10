https://ria.ru/20250910/ssha-2040823557.html

США заключили контракт на разработку БПЛА MQ-9

США заключили контракт на разработку БПЛА MQ-9 - РИА Новости, 10.09.2025

США заключили контракт на разработку БПЛА MQ-9

Военные США заключили контракт на более 14 миллиардов долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 и на 760 миллионов долларов РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T04:19:00+03:00

2025-09-10T04:19:00+03:00

2025-09-10T04:19:00+03:00

в мире

сша

калифорния

индия

министерство обороны сша

нато

raytheon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4d4259d8d929b2c366363e052b02e5fb.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Военные США заключили контракт на более 14 миллиардов долларов на дальнейшую реализацию программы разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 и на 760 миллионов долларов на производство ракет класса "воздух - воздух" AMRAAM, которые в том числе будут поставляться странам НАТО, заявил Пентагон. Контракт с неопределёнными сроками и объёмами поставок на 14,1 миллиарда долларов был заключен с американской компанией General Atomics Aeronautical Systems из Калифорнии. Он "предусматривает разработку, закупку, модернизацию, техническое обеспечение и любые другие виды деятельности, связанные с платформой MQ-9". Соглашение включает в себя продажу этой военной техники и услуг Индии, а также потенциально другим иностранным государствам. Исполнение контракта ожидается к концу 2031 года. Что касается закупки AMRAAM на 760 миллионов долларов, то его реализацией займется корпорация Raytheon, исполнение ожидается к 7 сентября 2030 года. Этот контракт предусматривает иностранные военные продажи в Канаду, Тайвань, Швецию, Чехию, Корею, Кувейт, Японию, Финляндию, Германию, Великобританию, Португалию, Италию, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Норвегию, Бельгию, Австралию, Турцию, Испанию и Литву, отмечает Пентагон.

https://ria.ru/20250910/pentagon-2040822025.html

https://ria.ru/20250531/pentagon-2020094312.html

сша

калифорния

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, индия, министерство обороны сша, нато, raytheon