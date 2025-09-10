В США в октябре пройдет акция протеста против политики Трампа
В США 18 октября пройдет акция протеста "Нет королям" против политики Трампа
© AP Photo / Jenny KaneУчастники акции протеста "День без королей" против политики Трампа в Портленде, США
© AP Photo / Jenny Kane
Участники акции протеста "День без королей" против политики Трампа в Портленде, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Акция протеста "Нет королям" против политики президента США Дональда Трампа вновь пройдет по всем Соединенным Штатам 18 октября, сообщили в среду организаторы.
"Трамп наращивает усилия - создаёт тайную полицию, отправляет военных на наши улицы, пытается сфальсифицировать результаты промежуточных выборов и бросает вызов конгрессу и судам. Восемнадцатого октября мы собираемся в новых городах и в большем количестве, чтобы напомнить Трампу, его дружкам и тем, кто ищет надежды в сторонке: в Америке нет королей", - говорится в заявлении организаторов.
Впервые акция No Kings (с англ. - "Нет королям") прошла по всем США 14 июня, в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпав с 79-м днем рождения Трампа.
Протесты из-за политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
