В США в октябре пройдет акция протеста против политики Трампа
01:30 10.09.2025 (обновлено: 01:42 10.09.2025)
В США в октябре пройдет акция протеста против политики Трампа
Акция протеста "Нет королям" против политики президента США Дональда Трампа вновь пройдет по всем Соединенным Штатам 18 октября, сообщили в среду организаторы. РИА Новости, 10.09.2025
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Акция протеста "Нет королям" против политики президента США Дональда Трампа вновь пройдет по всем Соединенным Штатам 18 октября, сообщили в среду организаторы."Трамп наращивает усилия - создаёт тайную полицию, отправляет военных на наши улицы, пытается сфальсифицировать результаты промежуточных выборов и бросает вызов конгрессу и судам. Восемнадцатого октября мы собираемся в новых городах и в большем количестве, чтобы напомнить Трампу, его дружкам и тем, кто ищет надежды в сторонке: в Америке нет королей", - говорится в заявлении организаторов.Впервые акция No Kings (с англ. - "Нет королям") прошла по всем США 14 июня, в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпав с 79-м днем рождения Трампа.Протесты из-за политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
В США в октябре пройдет акция протеста против политики Трампа

Участники акции протеста "День без королей" против политики Трампа в Портленде, США
© AP Photo / Jenny Kane
Участники акции протеста "День без королей" против политики Трампа в Портленде, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Акция протеста "Нет королям" против политики президента США Дональда Трампа вновь пройдет по всем Соединенным Штатам 18 октября, сообщили в среду организаторы.
"Трамп наращивает усилия - создаёт тайную полицию, отправляет военных на наши улицы, пытается сфальсифицировать результаты промежуточных выборов и бросает вызов конгрессу и судам. Восемнадцатого октября мы собираемся в новых городах и в большем количестве, чтобы напомнить Трампу, его дружкам и тем, кто ищет надежды в сторонке: в Америке нет королей", - говорится в заявлении организаторов.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В США пройдут акции протеста против политики Трампа, пишут СМИ
27 августа, 17:07
Впервые акция No Kings (с англ. - "Нет королям") прошла по всем США 14 июня, в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпав с 79-м днем рождения Трампа.
Протесты из-за политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Было нелегко: Трамп заявил, что протестующих от Белого дома убрали - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Трамп заявил, что протестующих убрали от Белого дома
8 сентября, 22:07
 
