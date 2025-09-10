Рейтинг@Mail.ru
Правительство Нетаньяху вышло из-под контроля, заявил Берни Сандерс
01:29 10.09.2025
Правительство Нетаньяху вышло из-под контроля, заявил Берни Сандерс
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышло из-под контроля, США следует прекратить военную помощь Израилю, заявил независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. "Экстремистское правительство Нетаньяху полностью вышло из-под контроля. Они не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности... Больше никакой военной помощи Израилю со стороны США", - написал он в социальной сети X. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Большинство арабских стран уже осудили действия Израиля и выразили полную солидарность с Катаром, отметив, что агрессивные действия Израиля угрожают стабильности и безопасности всего региона, а также призвали международное сообщество положить конец израильским атакам. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.
Правительство Нетаньяху вышло из-под контроля, заявил Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс призвал США прекратить военную помощь Израилю

© РИА Новости / Никита Шохов
Бернард Сандерс
Бернард Сандерс
© РИА Новости / Никита Шохов
Перейти в медиабанк
Бернард Сандерс. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышло из-под контроля, США следует прекратить военную помощь Израилю, заявил независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
"Экстремистское правительство Нетаньяху полностью вышло из-под контроля. Они не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности... Больше никакой военной помощи Израилю со стороны США", - написал он в социальной сети X.
Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ
00:36
Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ
00:39
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Большинство арабских стран уже осудили действия Израиля и выразили полную солидарность с Катаром, отметив, что агрессивные действия Израиля угрожают стабильности и безопасности всего региона, а также призвали международное сообщество положить конец израильским атакам.
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.
Дональд Трамп
Трамп осудил израильские удары по Дохе, заявила канцелярия эмира Катара
Вчера, 22:33
Вчера, 22:33
 
