https://ria.ru/20250910/ssha-2040815605.html

Правительство Нетаньяху вышло из-под контроля, заявил Берни Сандерс

Правительство Нетаньяху вышло из-под контроля, заявил Берни Сандерс - РИА Новости, 10.09.2025

Правительство Нетаньяху вышло из-под контроля, заявил Берни Сандерс

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышло из-под контроля, США следует прекратить военную помощь Израилю, заявил независимый американский РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T01:29:00+03:00

2025-09-10T01:29:00+03:00

2025-09-10T01:29:00+03:00

в мире

израиль

катар

сша

биньямин нетаньяху

берни сандерс

дональд трамп

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143398/39/1433983959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0729ebde3c69d72373f4b9e8472a3a39.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышло из-под контроля, США следует прекратить военную помощь Израилю, заявил независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. "Экстремистское правительство Нетаньяху полностью вышло из-под контроля. Они не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности... Больше никакой военной помощи Израилю со стороны США", - написал он в социальной сети X. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем". РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что в результате израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Большинство арабских стран уже осудили действия Израиля и выразили полную солидарность с Катаром, отметив, что агрессивные действия Израиля угрожают стабильности и безопасности всего региона, а также призвали международное сообщество положить конец израильским атакам. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в ходе пресс-конференции заявил, что Доха оставляет за собой право на ответ Израилю, и призвал остановить "безумие Нетаньяху", которое ведет весь Ближний Восток и Персидский Залив к более масштабному конфликту.

https://ria.ru/20250910/ssha-2040810985.html

https://ria.ru/20250909/tramp-2040798488.html

израиль

катар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, сша, биньямин нетаньяху, берни сандерс, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе