https://ria.ru/20250910/ssha-2040812004.html

В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия

В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия - РИА Новости, 10.09.2025

В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия

Более 30% американских старшеклассников не обладают базовыми навыками чтения и демонстрируют худший результат за три десятилетия, следует из отчета Национальной РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T01:02:00+03:00

2025-09-10T01:02:00+03:00

2025-09-10T01:02:00+03:00

в мире

сша

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868425197_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_b00959523f2f7217c8632056b479cf2f.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Более 30% американских старшеклассников не обладают базовыми навыками чтения и демонстрируют худший результат за три десятилетия, следует из отчета Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP). "Тридцать два процента учащихся двенадцатого класса показали результат ниже базового уровня (NAEP Basic), что на два процентных пункта выше, чем в 2019 году, и на двенадцать процентных пунктов выше, чем в 1992 году," – говорится в отчете NAEP. В отчете также отмечается, что 45% старшеклассников не обладают базовыми математическими навыками и 38% восьмиклассников не обладают необходимыми знаниями в области естественных наук. Согласно результатам, в период с 2019 по 2024 год успеваемость снизилась среди учащихся в регионах Среднего Запада и Юга страны, в то время как показатели школьников на Северо-Востоке и Западе статистически значимо не изменились. Национальная оценка образовательного прогресса (NAEP), известная как "Табель успеваемости нации", является крупнейшим репрезентативным мониторингом знаний и навыков учащихся государственных и частных школ США по различным предметам. В 2024 году в ходе оценки были протестированы около 23 000 восьмиклассников по естественным наукам и более 43 000 старшеклассников по математике и чтению.

https://ria.ru/20240601/ssha-1949844708.html

https://ria.ru/20230915/ssha-1896433971.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, образование