Рейтинг@Mail.ru
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/ssha-2040812004.html
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия - РИА Новости, 10.09.2025
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия
Более 30% американских старшеклассников не обладают базовыми навыками чтения и демонстрируют худший результат за три десятилетия, следует из отчета Национальной РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T01:02:00+03:00
2025-09-10T01:02:00+03:00
в мире
сша
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868425197_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_b00959523f2f7217c8632056b479cf2f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Более 30% американских старшеклассников не обладают базовыми навыками чтения и демонстрируют худший результат за три десятилетия, следует из отчета Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP). "Тридцать два процента учащихся двенадцатого класса показали результат ниже базового уровня (NAEP Basic), что на два процентных пункта выше, чем в 2019 году, и на двенадцать процентных пунктов выше, чем в 1992 году," – говорится в отчете NAEP. В отчете также отмечается, что 45% старшеклассников не обладают базовыми математическими навыками и 38% восьмиклассников не обладают необходимыми знаниями в области естественных наук. Согласно результатам, в период с 2019 по 2024 год успеваемость снизилась среди учащихся в регионах Среднего Запада и Юга страны, в то время как показатели школьников на Северо-Востоке и Западе статистически значимо не изменились. Национальная оценка образовательного прогресса (NAEP), известная как "Табель успеваемости нации", является крупнейшим репрезентативным мониторингом знаний и навыков учащихся государственных и частных школ США по различным предметам. В 2024 году в ходе оценки были протестированы около 23 000 восьмиклассников по естественным наукам и более 43 000 старшеклассников по математике и чтению.
https://ria.ru/20240601/ssha-1949844708.html
https://ria.ru/20230915/ssha-1896433971.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868425197_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_48748ee3164213301678cb768483280c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, образование
В мире, США, Образование
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия

Более 30 процентов старшеклассников США не обладают базовыми навыками чтения

© AP Photo / Eric GayУчащиеся начальной школы в США
Учащиеся начальной школы в США - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Eric Gay
Учащиеся начальной школы в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Более 30% американских старшеклассников не обладают базовыми навыками чтения и демонстрируют худший результат за три десятилетия, следует из отчета Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP).
"Тридцать два процента учащихся двенадцатого класса показали результат ниже базового уровня (NAEP Basic), что на два процентных пункта выше, чем в 2019 году, и на двенадцать процентных пунктов выше, чем в 1992 году," – говорится в отчете NAEP.
Ученики начальной школы в США - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа
1 июня 2024, 10:42
В отчете также отмечается, что 45% старшеклассников не обладают базовыми математическими навыками и 38% восьмиклассников не обладают необходимыми знаниями в области естественных наук.
Согласно результатам, в период с 2019 по 2024 год успеваемость снизилась среди учащихся в регионах Среднего Запада и Юга страны, в то время как показатели школьников на Северо-Востоке и Западе статистически значимо не изменились.
Национальная оценка образовательного прогресса (NAEP), известная как "Табель успеваемости нации", является крупнейшим репрезентативным мониторингом знаний и навыков учащихся государственных и частных школ США по различным предметам. В 2024 году в ходе оценки были протестированы около 23 000 восьмиклассников по естественным наукам и более 43 000 старшеклассников по математике и чтению.
Офицеры полицейского управления Нэшвилла возле школы Ковенант в Нэшвилле, штат Теннесси - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В США установлен новый рекорд по числу случаев стрельбы в школах
15 сентября 2023, 01:36
 
В миреСШАОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала