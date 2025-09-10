https://ria.ru/20250910/ssha-2040812004.html
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия - РИА Новости, 10.09.2025
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия
Более 30% американских старшеклассников не обладают базовыми навыками чтения и демонстрируют худший результат за три десятилетия, следует из отчета Национальной РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T01:02:00+03:00
2025-09-10T01:02:00+03:00
2025-09-10T01:02:00+03:00
в мире
сша
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868425197_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_b00959523f2f7217c8632056b479cf2f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Более 30% американских старшеклассников не обладают базовыми навыками чтения и демонстрируют худший результат за три десятилетия, следует из отчета Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP). "Тридцать два процента учащихся двенадцатого класса показали результат ниже базового уровня (NAEP Basic), что на два процентных пункта выше, чем в 2019 году, и на двенадцать процентных пунктов выше, чем в 1992 году," – говорится в отчете NAEP. В отчете также отмечается, что 45% старшеклассников не обладают базовыми математическими навыками и 38% восьмиклассников не обладают необходимыми знаниями в области естественных наук. Согласно результатам, в период с 2019 по 2024 год успеваемость снизилась среди учащихся в регионах Среднего Запада и Юга страны, в то время как показатели школьников на Северо-Востоке и Западе статистически значимо не изменились. Национальная оценка образовательного прогресса (NAEP), известная как "Табель успеваемости нации", является крупнейшим репрезентативным мониторингом знаний и навыков учащихся государственных и частных школ США по различным предметам. В 2024 году в ходе оценки были протестированы около 23 000 восьмиклассников по естественным наукам и более 43 000 старшеклассников по математике и чтению.
https://ria.ru/20240601/ssha-1949844708.html
https://ria.ru/20230915/ssha-1896433971.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868425197_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_48748ee3164213301678cb768483280c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, образование
В США старшеклассники демонстрируют худший результат за три десятилетия
Более 30 процентов старшеклассников США не обладают базовыми навыками чтения
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Более 30% американских старшеклассников не обладают базовыми навыками чтения и демонстрируют худший результат за три десятилетия, следует из отчета Национальной оценки образовательного прогресса (NAEP).
"Тридцать два процента учащихся двенадцатого класса показали результат ниже базового уровня (NAEP Basic), что на два процентных пункта выше, чем в 2019 году, и на двенадцать процентных пунктов выше, чем в 1992 году," – говорится в отчете NAEP.
В отчете также отмечается, что 45% старшеклассников не обладают базовыми математическими навыками и 38% восьмиклассников не обладают необходимыми знаниями в области естественных наук.
Согласно результатам, в период с 2019 по 2024 год успеваемость снизилась среди учащихся в регионах Среднего Запада и Юга страны, в то время как показатели школьников на Северо-Востоке и Западе статистически значимо не изменились.
Национальная оценка образовательного прогресса (NAEP), известная как "Табель успеваемости нации", является крупнейшим репрезентативным мониторингом знаний и навыков учащихся государственных и частных школ США
по различным предметам. В 2024 году в ходе оценки были протестированы около 23 000 восьмиклассников по естественным наукам и более 43 000 старшеклассников по математике и чтению.