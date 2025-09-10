https://ria.ru/20250910/ssha-2040810985.html

Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ

Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2025

Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ

Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом и вызвала гнев советников президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios. РИА Новости, 10.09.2025

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом и вызвала гнев советников президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios. "Новость ошеломила Белый дом и вызвала гнев некоторых советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение президента о мире в Газе", - говорится в публикации. Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

