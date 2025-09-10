Рейтинг@Mail.ru
Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ
00:39 10.09.2025
Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ
Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом и вызвала гнев советников президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios.
в мире
сша
израиль
катар
дональд трамп
хамас
удар израиля по делегации хамас в дохе
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом и вызвала гнев советников президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios. "Новость ошеломила Белый дом и вызвала гнев некоторых советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение президента о мире в Газе", - говорится в публикации. Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
сша
израиль
катар
в мире, сша, израиль, катар, дональд трамп, хамас, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, США, Израиль, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом, пишут СМИ

Axios: удар Израиля по Катару вызвал гнев советников Трампа

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Новость об атаке Израиля по Катару ошеломила Белый дом и вызвала гнев советников президента США Дональда Трампа, сообщает портал Axios.
"Новость ошеломила Белый дом и вызвала гнев некоторых советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение президента о мире в Газе", - говорится в публикации.
Во вторник Израиль нанес удары по разным местам в Дохе, целью ударов стали жилые помещения, где заседала делегация руководства палестинского движения ХАМАС, которая приехала обсуждать последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа.
В миреСШАИзраильКатарДональд ТрампХАМАСУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
