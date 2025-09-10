https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040996248.html
ВС России нанесли поражение пунктам дислокации ВСУ в 152 районах за сутки
ВС России нанесли поражение пунктам дислокации ВСУ в 152 районах за сутки - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России нанесли поражение пунктам дислокации ВСУ в 152 районах за сутки
Российские военные в ходе спецоперации за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сводке военного ведомства. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечает МО РФ.
