ВС России нанесли поражение пунктам дислокации ВСУ в 152 районах за сутки - РИА Новости, 10.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 10.09.2025
ВС России нанесли поражение пунктам дислокации ВСУ в 152 районах за сутки
ВС России нанесли поражение пунктам дислокации ВСУ в 152 районах за сутки - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России нанесли поражение пунктам дислокации ВСУ в 152 районах за сутки
Российские военные в ходе спецоперации за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 РИА Новости, 10.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сводке военного ведомства. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечает МО РФ.
безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение пунктам дислокации ВСУ в 152 районах за сутки

МО: ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и наемников в 152 районах за сутки

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе спецоперации за сутки нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечает МО РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
