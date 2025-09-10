https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040988972.html

ВСУ потеряли свыше 250 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск и Изюмское в Харьковской области, Кировск и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины западного производства, 28 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

