Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ
2025-09-10T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжёлый гексакоптер украинских войск, сообщило Минобороны России. "Севернее Клебан-Быкского водохранилища был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс, при помощи которого противник пытался осуществлять снабжение подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. Цель была уничтожена ударными FPV-дронами… Северо-восточнее населённого пункта Клебан-Бык расчётами беспилотников был обнаружен тяжёлый гексакоптер 12-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Он также был поражён точным ударом российских дронов", - рассказали в ведомстве.
донецкая народная республика
украина
