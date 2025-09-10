Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040834068.html
Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ
Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025
Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ
Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжёлый гексакоптер украинских войск,... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T07:38:00+03:00
2025-09-10T07:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027589586_0:231:3057:1951_1920x0_80_0_0_ca583c5abd6f17fd4f06fe276a790b1d.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжёлый гексакоптер украинских войск, сообщило Минобороны России. "Севернее Клебан-Быкского водохранилища был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс, при помощи которого противник пытался осуществлять снабжение подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. Цель была уничтожена ударными FPV-дронами… Северо-восточнее населённого пункта Клебан-Бык расчётами беспилотников был обнаружен тяжёлый гексакоптер 12-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Он также был поражён точным ударом российских дронов", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027589586_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_21179d50d7b6912f06a657fc25560c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ

Российские операторы БПЛА уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжёлый гексакоптер украинских войск, сообщило Минобороны России.
"Севернее Клебан-Быкского водохранилища был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс, при помощи которого противник пытался осуществлять снабжение подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. Цель была уничтожена ударными FPV-дронами… Северо-восточнее населённого пункта Клебан-Бык расчётами беспилотников был обнаружен тяжёлый гексакоптер 12-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Он также был поражён точным ударом российских дронов", - рассказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала