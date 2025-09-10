https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040834068.html

Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ

Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ - РИА Новости, 10.09.2025

Российские дроны уничтожили роботизированный транспортный комплекс ВСУ

10.09.2025

ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Операторы беспилотников "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили наземный роботизированный транспортный комплекс и тяжёлый гексакоптер украинских войск, сообщило Минобороны России. "Севернее Клебан-Быкского водохранилища был замечен наземный роботизированный транспортный комплекс, при помощи которого противник пытался осуществлять снабжение подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения. Цель была уничтожена ударными FPV-дронами… Северо-восточнее населённого пункта Клебан-Бык расчётами беспилотников был обнаружен тяжёлый гексакоптер 12-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Он также был поражён точным ударом российских дронов", - рассказали в ведомстве.

донецкая народная республика

украина

