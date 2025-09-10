Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три бронемашины ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040833912.html
ВС России уничтожили три бронемашины ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили три бронемашины ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 10.09.2025
ВС России уничтожили три бронемашины ВСУ на Константиновском направлении
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили три бронемашины ВСУ на константиновском направлении с применением ударных FPV-дронов и... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T07:36:00+03:00
2025-09-10T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили три бронемашины ВСУ на константиновском направлении с применением ударных FPV-дронов и разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет", сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожены боевая бронированная машина (ББМ) "Козак" и две боевые машины пехоты (БМП) 100-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе германская боевая машина пехоты… Обе единицы бронетехники незамедлительно уничтожены расчетами ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что ББМ "Козак" ВСУ была поражена расчетом разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили три бронемашины ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили две БМП и ББМ "Козак" ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили три бронемашины ВСУ на константиновском направлении с применением ударных FPV-дронов и разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет", сообщили в Минобороны России.
"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожены боевая бронированная машина (ББМ) "Козак" и две боевые машины пехоты (БМП) 100-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе германская боевая машина пехоты… Обе единицы бронетехники незамедлительно уничтожены расчетами ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что ББМ "Козак" ВСУ была поражена расчетом разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала