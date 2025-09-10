https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040833912.html
ВС России уничтожили три бронемашины ВСУ на Константиновском направлении
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили три бронемашины ВСУ на константиновском направлении с применением ударных FPV-дронов и разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет", сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности расчетами БПЛА "Южной" группировки уничтожены боевая бронированная машина (ББМ) "Козак" и две боевые машины пехоты (БМП) 100-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе германская боевая машина пехоты… Обе единицы бронетехники незамедлительно уничтожены расчетами ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск", - говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что ББМ "Козак" ВСУ была поражена расчетом разведывательно-ударного комплекса ZALA "Ланцет".
