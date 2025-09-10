https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040829974.html

Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков

Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков - РИА Новости, 10.09.2025

Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков

Количество пропавших без вести военнослужащих 80-й бригады ВСУ в Сумской области составляет уже сотни человек, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T06:43:00+03:00

2025-09-10T06:43:00+03:00

2025-09-10T06:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247301_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_adb9a9b1852aac83cb93e8558e0b549f.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество пропавших без вести военнослужащих 80-й бригады ВСУ в Сумской области составляет уже сотни человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, действующей в районе Садков Сумской области, количество пропавших без вести исчисляется сотнями человек. Об этом сообщают родственники военнослужащих", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, вооруженные силы украины, безопасность