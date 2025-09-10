https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040829974.html
Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков
Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков - РИА Новости, 10.09.2025
Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков
Количество пропавших без вести военнослужащих 80-й бригады ВСУ в Сумской области составляет уже сотни человек, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T06:43:00+03:00
2025-09-10T06:43:00+03:00
2025-09-10T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247301_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_adb9a9b1852aac83cb93e8558e0b549f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество пропавших без вести военнослужащих 80-й бригады ВСУ в Сумской области составляет уже сотни человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, действующей в районе Садков Сумской области, количество пропавших без вести исчисляется сотнями человек. Об этом сообщают родственники военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247301_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_93da44b3f3429df28d25703273b32098.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков
Число пропавших в Сумской области штурмовиков 80-1 бригады ВСУ достигло сотни