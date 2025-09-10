Рейтинг@Mail.ru
Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 10.09.2025
Бригада ВСУ в районе Садков потеряла сотни штурмовиков
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество пропавших без вести военнослужащих 80-й бригады ВСУ в Сумской области составляет уже сотни человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, действующей в районе Садков Сумской области, количество пропавших без вести исчисляется сотнями человек. Об этом сообщают родственники военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Количество пропавших без вести военнослужащих 80-й бригады ВСУ в Сумской области составляет уже сотни человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, действующей в районе Садков Сумской области, количество пропавших без вести исчисляется сотнями человек. Об этом сообщают родственники военнослужащих", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
