Штурмовики ВСУ под психотропными препаратами уничтожены близ Волчанска
Штурмовики ВСУ под психотропными препаратами уничтожены близ Волчанска - РИА Новости, 10.09.2025
Штурмовики ВСУ под психотропными препаратами уничтожены близ Волчанска
ВСУ бросили в контратаку на харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропных препаратов, вся их группа уничтожена,... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВСУ бросили в контратаку на харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропных препаратов, вся их группа уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты", - сказал собеседник агентства.
