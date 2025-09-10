https://ria.ru/20250910/spetsoperatsiya-2040829835.html

Штурмовики ВСУ под психотропными препаратами уничтожены близ Волчанска

Штурмовики ВСУ под психотропными препаратами уничтожены близ Волчанска - РИА Новости, 10.09.2025

Штурмовики ВСУ под психотропными препаратами уничтожены близ Волчанска

ВСУ бросили в контратаку на харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропных препаратов, вся их группа уничтожена,... РИА Новости, 10.09.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ВСУ бросили в контратаку на харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропных препаратов, вся их группа уничтожена, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В ходе контратаки враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет. Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты", - сказал собеседник агентства.

вооруженные силы украины, в мире