СМИ: движение, инициировавшее протесты в Непале, проводит совещание лидеров

2025-09-10T14:08:00+03:00

в мире

непал

катманду

беспорядки в непале

БАНГКОК, 10 сен - РИА Новости. Молодежное движение Generation Z, инициировавшее протесты в Непале, которые во вторник перешли в беспорядки с поджогами зданий, проводит виртуальное совещание лидеров своих групп с целью выработки дальнейших планов, сообщает в среду новостной портал Khabarhub со ссылкой на одного из участников. "По словам участника Анила Бания, группа Gen-Z в настоящее время проводит виртуальную встречу для подготовки своей повестки дня", - сообщает портал. По его данным, к онлайн-встрече присоединились около 300-400 участников. "Мы встречаемся виртуально, чтобы окончательно утвердить нашу повестку дня. Все участники обсудят ее и разработают четкий единый план", - заявил порталу Бания, слова которого приводятся в сообщении. Портал отмечает, что в последние дни движение организовывало как сами протесты, так и обсуждения развития ситуации в ходе акций, а нынешняя виртуальная встреча, по всей видимости, направлена на координацию дальнейших действий. Ранее СМИ сообщали о заявлении Generation Z, в котором лидеры движения опровергли информацию о своем участии в организации беспорядков и назвали свой протест мирным,. Сообщалось также, что президент Непала Рам Чандра Паудел и командование вооруженных сил Непала призвали молодежное движение создать делегацию представителей для участия в переговорах с властями и политическими партиями Непала. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z" (Generation Z revolution). В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис одной из правящих партий "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. С позднего вечера вторника порядок в Катманду обеспечивают вооруженные силы Непала, которые патрулируют улицы и разбирают завалы, образовавшиеся во время беспорядков.

непал

катманду

