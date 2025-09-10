Рейтинг@Mail.ru
Экс-губернатора Курской области заподозрили во взяточничестве
15:10 10.09.2025 (обновлено: 15:35 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/smirnov-2040975581.html
Экс-губернатора Курской области заподозрили во взяточничестве
Экс-губернатора Курской области заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 10.09.2025
Экс-губернатора Курской области заподозрили во взяточничестве
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, дополнительно подозревают во... РИА Новости, 10.09.2025
курская область
происшествия
россия
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
владимир лукин
генеральная прокуратура рф
курская областная дума
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, дополнительно подозревают во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Обвинение пока не предъявлено", - сказал следователь в суде.Адвокат на заседании пояснил, что официально ни его, ни его подзащитного об этом не уведомляли, заявление следователя стало сюрпризом.В рамках дела Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
курская область
россия
курская область, происшествия, россия, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, владимир лукин, генеральная прокуратура рф, курская областная дума
Курская область, Происшествия, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Владимир Лукин, Генеральная прокуратура РФ, Курская областная Дума
Экс-губернатора Курской области заподозрили во взяточничестве

Экс-губернатора Курской области Смирнова заподозрили в даче взяток

Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, дополнительно подозревают во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Обвинение пока не предъявлено", - сказал следователь в суде.
Адвокат на заседании пояснил, что официально ни его, ни его подзащитного об этом не уведомляли, заявление следователя стало сюрпризом.
В рамках дела Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Экс-губернатора Челябинской области Юревича переобъявили в розыск
Курская область Происшествия Россия Алексей Смирнов (политик) Алексей Дедов Владимир Лукин Генеральная прокуратура РФ Курская областная Дума
 
 
