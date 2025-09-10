https://ria.ru/20250910/smirnov-2040975581.html

Экс-губернатора Курской области заподозрили во взяточничестве

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении миллиарда рублей при строительстве фортификаций, дополнительно подозревают во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Обвинение пока не предъявлено", - сказал следователь в суде.Адвокат на заседании пояснил, что официально ни его, ни его подзащитного об этом не уведомляли, заявление следователя стало сюрпризом.В рамках дела Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

