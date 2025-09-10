Рейтинг@Mail.ru
15:40 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/sledstvie-2040983674.html
Следствие устанавливает эпизоды дела о хищениях на фортификации под Курском
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи устанавливают все эпизоды преступлений в уголовном деле о хищениях средств на устройство фортификационных сооружений в Курской области, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности участников организованной группы", - говорится в документах. Следствие по данному делу в отношении ряда фигурантов завершено. Среди них: бывший глава АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Ранее защита и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. В рамках дела Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи устанавливают все эпизоды преступлений в уголовном деле о хищениях средств на устройство фортификационных сооружений в Курской области, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности участников организованной группы", - говорится в документах.
Следствие по данному делу в отношении ряда фигурантов завершено. Среди них: бывший глава АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Ранее защита и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела.
В рамках дела Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
ПроисшествияКурская областьВладимир ЛукинАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаГенеральная прокуратура РФ
 
 
