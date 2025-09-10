https://ria.ru/20250910/sledstvie-2040983674.html
Следствие устанавливает эпизоды дела о хищениях на фортификации под Курском
Следствие устанавливает эпизоды дела о хищениях на фортификации под Курском - РИА Новости, 10.09.2025
Следствие устанавливает эпизоды дела о хищениях на фортификации под Курском
Следователи устанавливают все эпизоды преступлений в уголовном деле о хищениях средств на устройство фортификационных сооружений в Курской области, говорится в... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:40:00+03:00
2025-09-10T15:40:00+03:00
2025-09-10T15:40:00+03:00
происшествия
курская область
владимир лукин
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи устанавливают все эпизоды преступлений в уголовном деле о хищениях средств на устройство фортификационных сооружений в Курской области, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов преступной деятельности участников организованной группы", - говорится в документах. Следствие по данному делу в отношении ряда фигурантов завершено. Среди них: бывший глава АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК сервис" Андрей Воловиков. Ранее защита и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. В рамках дела Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
https://ria.ru/20250910/khischeniya-2040850835.html
https://ria.ru/20250910/smirnov-2040977923.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, владимир лукин, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Владимир Лукин, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Генеральная прокуратура РФ
Следствие устанавливает эпизоды дела о хищениях на фортификации под Курском
СК устанавливает все эпизоды хищения средств на фортификации в Курской области