Следствие по делу о хищениях на фортификации в Курской области продлили
2025-09-10T15:10:00+03:00
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Срок следствия по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области продлен до 27 января 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Срок следствия по делу продлен до 27 января 2026 года", - огласила материалы дела судья.
