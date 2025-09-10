Рейтинг@Mail.ru
Следствие по делу о хищениях на фортификации в Курской области продлили
15:10 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/sledstvie-2040975379.html
Следствие по делу о хищениях на фортификации в Курской области продлили
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Срок следствия по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области продлен до 27 января 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Срок следствия по делу продлен до 27 января 2026 года", - огласила материалы дела судья.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Срок следствия по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области продлен до 27 января 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Срок следствия по делу продлен до 27 января 2026 года", - огласила материалы дела судья.
Избрание меры пресечения врио замгубернатору Курской области Владимиру Базарову - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Появились подробности о хищениях на фортификациях в Белгородской области
Вчера, 09:39
 
