https://ria.ru/20250910/sledstvie-2040975379.html

Следствие по делу о хищениях на фортификации в Курской области продлили

Следствие по делу о хищениях на фортификации в Курской области продлили - РИА Новости, 10.09.2025

Следствие по делу о хищениях на фортификации в Курской области продлили

Срок следствия по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области продлен до 27 января 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T15:10:00+03:00

2025-09-10T15:10:00+03:00

2025-09-10T15:10:00+03:00

происшествия

курская область

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Срок следствия по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области продлен до 27 января 2026 года, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "Срок следствия по делу продлен до 27 января 2026 года", - огласила материалы дела судья.

https://ria.ru/20250910/khischeniya-2040850835.html

курская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, москва