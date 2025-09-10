https://ria.ru/20250910/sklad-2040913992.html
В Подмосковье загорелось здание склада
Здание склада загорелось в поселке Некрасовский в Московской области, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Здание склада загорелось в поселке Некрасовский в Московской области, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возникло возгорание в здании склада в поселке Некрасовский по адресу: улица Шоссейная, 13а", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место происшествия прибыли дежурные расчеты спасателей. Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на месте пожара проводится наращивание сил и средств.
