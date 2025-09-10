Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе
12:02 10.09.2025
Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, 60 специалистов и 19 единиц техники работают над устранением возгорания, сообщает ГУ МЧС России по Приморью. Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока" заявило о еще двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация. "Открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. К ликвидации возгорания привлечены около 60 специалистов и 19 единиц техники.
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, 60 специалистов и 19 единиц техники работают над устранением возгорания, сообщает ГУ МЧС России по Приморью.
Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока" заявило о еще двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация.
"Открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечены около 60 специалистов и 19 единиц техники.
В Самарской области вспыхнул пожар на мусорном полигоне
9 сентября, 14:29
Заголовок открываемого материала