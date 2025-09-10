https://ria.ru/20250910/sklad-2040889704.html
Во Владивостоке потушили открытый огонь на складе
Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, 60 специалистов и 19 единиц техники работают над устранением возгорания, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 10.09.2025
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе во Владивостоке ликвидировано, 60 специалистов и 19 единиц техники работают над устранением возгорания, сообщает ГУ МЧС России по Приморью. Сотрудникам МЧС в 14.25 (07.25 мск) среды поступило сообщение о возгорании склада на улице Днепровская во Владивостоке, там произошло частичное обрушение кровли. Уже через семь минут на месте работали пожарные МЧС России. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В региональном минздраве сообщили РИА Новости, что одного пострадавшего мужчину не удалось спасти. Позже КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи города Владивостока" заявило о еще двух пострадавших, которым не потребовалась госпитализация. "Открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. К ликвидации возгорания привлечены около 60 специалистов и 19 единиц техники.
Кадры с места пожара на складе во Владивостоке
Пожар на складе во Владивостоке локализован на площади в 1000 "квадратов", сообщили в МЧС.
