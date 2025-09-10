Рейтинг@Mail.ru
После избиения подростками сверстников в Ростовской области завели дело
17:47 10.09.2025
После избиения подростками сверстников в Ростовской области завели дело
происшествия
россия
шахты
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростками своих сверстников в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время все фигуранты конфликта установлены и допрошены следователем", - говорится в сообщении. В понедельник в местных соцсетях появилось видео из города Шахты, где несколько подростков устроили самосуд над своими сверстниками. На видео один из несовершеннолетних обвинял двух ребят в том, что они якобы украли водку с могилы участника СВО и выпили, не помянув погибшего. После этого подростки жестоко избили "провинившихся" сверстников, снимая издевательства на телефон. Во вторник в пресс-службе ГУМВД РФ по региону сообщали, что полицейские в короткие сроки установили личности участников инцидента, ими оказались двое учеников местной школы в возрасте 13 и 14 лет. В тот же день глава Следственного комитета РФ поручил руководителю регионального главка СК возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростков в Ростовской области. По данным следствия, 4 сентября несколько несовершеннолетних, используя малозначительный повод, "причинили телесные повреждения мальчикам 13 и 15 лет". В результате пострадавшим потребовалась медицинская помощь, уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и роль каждого из участников. Доклад о ходе расследования представлен председателю СК России, уточнили в ведомстве.
россия
шахты
ростовская область
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростками своих сверстников в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время все фигуранты конфликта установлены и допрошены следователем", - говорится в сообщении.
В понедельник в местных соцсетях появилось видео из города Шахты, где несколько подростков устроили самосуд над своими сверстниками. На видео один из несовершеннолетних обвинял двух ребят в том, что они якобы украли водку с могилы участника СВО и выпили, не помянув погибшего. После этого подростки жестоко избили "провинившихся" сверстников, снимая издевательства на телефон.
Во вторник в пресс-службе ГУМВД РФ по региону сообщали, что полицейские в короткие сроки установили личности участников инцидента, ими оказались двое учеников местной школы в возрасте 13 и 14 лет. В тот же день глава Следственного комитета РФ поручил руководителю регионального главка СК возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростков в Ростовской области.
По данным следствия, 4 сентября несколько несовершеннолетних, используя малозначительный повод, "причинили телесные повреждения мальчикам 13 и 15 лет". В результате пострадавшим потребовалась медицинская помощь, уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и роль каждого из участников. Доклад о ходе расследования представлен председателю СК России, уточнили в ведомстве.
