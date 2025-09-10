https://ria.ru/20250910/sk-2041026599.html

После избиения подростками сверстников в Ростовской области завели дело

После избиения подростками сверстников в Ростовской области завели дело - РИА Новости, 10.09.2025

После избиения подростками сверстников в Ростовской области завели дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростками своих сверстников в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T17:47:00+03:00

2025-09-10T17:47:00+03:00

2025-09-10T17:47:00+03:00

происшествия

россия

шахты

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224867_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_814797b5982323840c3dfa42805c8a15.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростками своих сверстников в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время все фигуранты конфликта установлены и допрошены следователем", - говорится в сообщении. В понедельник в местных соцсетях появилось видео из города Шахты, где несколько подростков устроили самосуд над своими сверстниками. На видео один из несовершеннолетних обвинял двух ребят в том, что они якобы украли водку с могилы участника СВО и выпили, не помянув погибшего. После этого подростки жестоко избили "провинившихся" сверстников, снимая издевательства на телефон. Во вторник в пресс-службе ГУМВД РФ по региону сообщали, что полицейские в короткие сроки установили личности участников инцидента, ими оказались двое учеников местной школы в возрасте 13 и 14 лет. В тот же день глава Следственного комитета РФ поручил руководителю регионального главка СК возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении подростков в Ростовской области. По данным следствия, 4 сентября несколько несовершеннолетних, используя малозначительный повод, "причинили телесные повреждения мальчикам 13 и 15 лет". В результате пострадавшим потребовалась медицинская помощь, уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и роль каждого из участников. Доклад о ходе расследования представлен председателю СК России, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250910/kriminal-2040684842.html

https://rsport.ria.ru/20250903/delo-2039516504.html

россия

шахты

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, шахты, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)