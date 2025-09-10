Рейтинг@Mail.ru
Президент Сирии возглавит делегацию страны на российско-арабском саммите - РИА Новости, 10.09.2025
14:14 10.09.2025
Президент Сирии возглавит делегацию страны на российско-арабском саммите
сирия
москва
в мире
россия
ахмед аш-шараа
александр новак
лига арабских государств
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны на предстоящем российско-арабском саммите, который пройдёт в октябре, сообщили РИА Новости в посольстве страны."Как было объявлено вчера во время пресс-конференции (вице-премьера России Александра Новака и главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани - ред.) в Дамаске, сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики", - сообщили в посольстве.Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
сирия, москва, в мире, россия, ахмед аш-шараа, александр новак, лига арабских государств
Сирия, Москва, В мире, Россия, Ахмед аш-Шараа, Александр Новак, Лига арабских государств
© AP Photo / Omar AlbamАхмад Аш-Шараа
© AP Photo / Omar Albam
Ахмад Аш-Шараа. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны на предстоящем российско-арабском саммите, который пройдёт в октябре, сообщили РИА Новости в посольстве страны.
"Как было объявлено вчера во время пресс-конференции (вице-премьера России Александра Новака и главы МИД Сирии Асаада аш-Шибани - ред.) в Дамаске, сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики", - сообщили в посольстве.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита
26 июня, 15:54
