https://ria.ru/20250910/sijjarto-2041071512.html

В ЕС идут антидемократические процессы, заявил Сийярто

В ЕС идут антидемократические процессы, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.09.2025

В ЕС идут антидемократические процессы, заявил Сийярто

Антидемократические процессы идут в Евросоюзе, Брюссель делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров и поставить марионеточные... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T23:00:00+03:00

2025-09-10T23:00:00+03:00

2025-09-10T23:00:00+03:00

в мире

брюссель

венгрия

минск

петер сийярто

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Антидемократические процессы идут в Евросоюзе, Брюссель делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров и поставить марионеточные правительства, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии. Там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера, тоже патриота, а быть может и будущего премьера, совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свое марионеточное правительство", - сказал Сийярто. Он привел ряд примеров. "Пример Сербии - протесты против президента, очевидно, организованы извне. Или устроенная охота на ведьм против президента Боснии и Герцеговины. Во Франции мадам (Марин - ред.) Ле Пен отстранили от выборов по непонятному решению суда. Для меня очевидно - неугодные политики стали жертвами охоты на ведьм. Это делается руками международных либеральных сил, причем абсолютно недемократическими инструментами", - заявил министр. По его словам, Венгрия столкнулась с попытками влезть в ее внутреннюю политику с 2010 года и постоянным давлением со стороны ЕС. "Потому что они не могут принять тот факт, что у власти в Венгрии патриотические консервативные силы с сильной христианской верой. И они успешны. Брюссель заполонили мейнстримные либералы, и они не принимают того факта, что есть успешные не либералы", - сказал глава МИД. Сийярто заявил, что уважает выбор народа Белоруссии. "Мы никогда не лезем во внутренние дела других стран. Это нас не касается. Но мы верим, что лучше всего знают, что им надо, жители каждой страны. И пока ваши граждане видят, что президент (Александр - ред.) Лукашенко – это решение и правильный путь вперед, значит, это ваше правильное решение. А мы всегда уважаем решения других наций и стран. И, конечно, мы ожидаем, что другие будут относиться к нам с подобным уважением. К сожалению, так бывает далеко не всегда", - сказал министр.

https://ria.ru/20250204/sijjarto-1997360594.html

https://ria.ru/20250830/siyyarto-2038479681.html

https://ria.ru/20250909/orban-2040782498.html

брюссель

венгрия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, венгрия, минск, петер сийярто, евросоюз