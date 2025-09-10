Рейтинг@Mail.ru
В ЕС идут антидемократические процессы, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.09.2025
23:00 10.09.2025
В ЕС идут антидемократические процессы, заявил Сийярто
В ЕС идут антидемократические процессы, заявил Сийярто
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Антидемократические процессы идут в Евросоюзе, Брюссель делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров и поставить марионеточные правительства, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный". Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии. "В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии. Там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера, тоже патриота, а быть может и будущего премьера, совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свое марионеточное правительство", - сказал Сийярто. Он привел ряд примеров. "Пример Сербии - протесты против президента, очевидно, организованы извне. Или устроенная охота на ведьм против президента Боснии и Герцеговины. Во Франции мадам (Марин - ред.) Ле Пен отстранили от выборов по непонятному решению суда. Для меня очевидно - неугодные политики стали жертвами охоты на ведьм. Это делается руками международных либеральных сил, причем абсолютно недемократическими инструментами", - заявил министр. По его словам, Венгрия столкнулась с попытками влезть в ее внутреннюю политику с 2010 года и постоянным давлением со стороны ЕС. "Потому что они не могут принять тот факт, что у власти в Венгрии патриотические консервативные силы с сильной христианской верой. И они успешны. Брюссель заполонили мейнстримные либералы, и они не принимают того факта, что есть успешные не либералы", - сказал глава МИД. Сийярто заявил, что уважает выбор народа Белоруссии. "Мы никогда не лезем во внутренние дела других стран. Это нас не касается. Но мы верим, что лучше всего знают, что им надо, жители каждой страны. И пока ваши граждане видят, что президент (Александр - ред.) Лукашенко – это решение и правильный путь вперед, значит, это ваше правильное решение. А мы всегда уважаем решения других наций и стран. И, конечно, мы ожидаем, что другие будут относиться к нам с подобным уважением. К сожалению, так бывает далеко не всегда", - сказал министр.
В ЕС идут антидемократические процессы, заявил Сийярто

Сийярто: Брюссель намерен убрать патриотически настроенных лидеров стран Европы

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Антидемократические процессы идут в Евросоюзе, Брюссель делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров и поставить марионеточные правительства, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу "Первый информационный".
Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии.
ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делает все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Посмотрите, что случилось в Словакии. Там пытались убить премьер-министра. В Чехии на экс-премьера, тоже патриота, а быть может и будущего премьера, совершено покушение. Брюссель делает все возможное, чтобы выкинуть сильных лидеров и поставить свое марионеточное правительство", - сказал Сийярто.
Он привел ряд примеров.
"Пример Сербии - протесты против президента, очевидно, организованы извне. Или устроенная охота на ведьм против президента Боснии и Герцеговины. Во Франции мадам (Марин - ред.) Ле Пен отстранили от выборов по непонятному решению суда. Для меня очевидно - неугодные политики стали жертвами охоты на ведьм. Это делается руками международных либеральных сил, причем абсолютно недемократическими инструментами", - заявил министр.
По его словам, Венгрия столкнулась с попытками влезть в ее внутреннюю политику с 2010 года и постоянным давлением со стороны ЕС.
"Потому что они не могут принять тот факт, что у власти в Венгрии патриотические консервативные силы с сильной христианской верой. И они успешны. Брюссель заполонили мейнстримные либералы, и они не принимают того факта, что есть успешные не либералы", - сказал глава МИД.
Сийярто заявил, что уважает выбор народа Белоруссии.
"Мы никогда не лезем во внутренние дела других стран. Это нас не касается. Но мы верим, что лучше всего знают, что им надо, жители каждой страны. И пока ваши граждане видят, что президент (Александр - ред.) Лукашенко – это решение и правильный путь вперед, значит, это ваше правильное решение. А мы всегда уважаем решения других наций и стран. И, конечно, мы ожидаем, что другие будут относиться к нам с подобным уважением. К сожалению, так бывает далеко не всегда", - сказал министр.
