https://ria.ru/20250910/shtraf-2040993285.html
Депутата бундестага оштрафуют за поездку в Россию, пишут СМИ
Депутата бундестага оштрафуют за поездку в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 10.09.2025
Депутата бундестага оштрафуют за поездку в Россию, пишут СМИ
Депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), виолончелиста Маттиаса Моосдорфа оштрафуют на 2 тысячи евро за поездку в Россию, о... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T16:04:00+03:00
2025-09-10T16:04:00+03:00
2025-09-10T16:04:00+03:00
в мире
россия
российская академия музыки имени гнесиных
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), виолончелиста Маттиаса Моосдорфа оштрафуют на 2 тысячи евро за поездку в Россию, о которой он заранее не уведомил свою фракцию, сообщило издание Politico со ссылкой на решение руководства фракции АдГ. "Моосдорф должен выплатить наложенный фракцией штраф в размере 2 тысяч евро после поездки в Россию, о которой он не уведомил (фракцию - ред.)… Кроме того, он не будет иметь права выступать в течение шести недель на заседаниях", - пишет издание. При этом не сообщается, о какой именно поездке Моосдорфа в Россию идет речь. Моосдорф не согласился с наложенным на него штрафом. По его словам, он был в России на праздновании дня рождения, где выступал в качестве музыканта. Депутат выразил намерение обжаловать внутрифракционное взыскание. Моосдорф сможет это сделать в течение двух недель, после чего окончательное решение должно быть принято на собрании фракции, отмечает Politico. В 2024 году Моосдорф получил звание почетного профессора Российской академии музыки имени Гнесиных. В своей музыкальной карьере он неоднократно выступал в роли приглашенного профессора. В середине сентября 2024 года он провел для студентов Гнесинки мастер-класс по камерному ансамблю, сообщалось на сайте вуза.
https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html
https://ria.ru/20250513/vuchich--2016652792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, российская академия музыки имени гнесиных
В мире, Россия, Российская академия музыки имени Гнесиных
Депутата бундестага оштрафуют за поездку в Россию, пишут СМИ
Politico: депутата АдГ оштрафуют на 2 тысячи евро за поездку в Россию