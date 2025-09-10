https://ria.ru/20250910/shtraf-2040993285.html

Депутата бундестага оштрафуют за поездку в Россию, пишут СМИ

Депутата бундестага оштрафуют за поездку в Россию, пишут СМИ

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутата бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), виолончелиста Маттиаса Моосдорфа оштрафуют на 2 тысячи евро за поездку в Россию, о которой он заранее не уведомил свою фракцию, сообщило издание Politico со ссылкой на решение руководства фракции АдГ. "Моосдорф должен выплатить наложенный фракцией штраф в размере 2 тысяч евро после поездки в Россию, о которой он не уведомил (фракцию - ред.)… Кроме того, он не будет иметь права выступать в течение шести недель на заседаниях", - пишет издание. При этом не сообщается, о какой именно поездке Моосдорфа в Россию идет речь. Моосдорф не согласился с наложенным на него штрафом. По его словам, он был в России на праздновании дня рождения, где выступал в качестве музыканта. Депутат выразил намерение обжаловать внутрифракционное взыскание. Моосдорф сможет это сделать в течение двух недель, после чего окончательное решение должно быть принято на собрании фракции, отмечает Politico. В 2024 году Моосдорф получил звание почетного профессора Российской академии музыки имени Гнесиных. В своей музыкальной карьере он неоднократно выступал в роли приглашенного профессора. В середине сентября 2024 года он провел для студентов Гнесинки мастер-класс по камерному ансамблю, сообщалось на сайте вуза.

