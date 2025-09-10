Рейтинг@Mail.ru
Разработчик СhatGPT рассказал, как не подчиниться искусственному интеллекту - РИА Новости, 10.09.2025
21:56 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/shatgpt-2041064336.html
Разработчик СhatGPT рассказал, как не подчиниться искусственному интеллекту
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Глава компании-разработчика СhatGPT OpenAI Сэм Альтман заявил, что программы искусственного интеллекта не подчиняют человечество, потому что люди сами решают, когда слушать совета самообучающихся моделей. "Очень умный компьютер, который мы иногда слушаем, иногда игнорируем. Не думаю, что это будет восприниматься как нечто руководящее. Люди уже используют ChatGPT так, что многие могли бы сказать, что он умнее почти во всем. Но они все еще принимают решения, они решают, что спросить, к чему прислушаться, к чему нет", - сказал Альтман в интервью журналисту Такеру Карлсону. Он подчеркнул, что его компания не станет строить "атакующие беспилотники-убийцы". "Я не знаю, как военные используют ChatGPT, но я подозреваю, что многие в армии спрашивают ChatGPT о советах", - сказал Альтман.
© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Глава компании-разработчика СhatGPT OpenAI Сэм Альтман заявил, что программы искусственного интеллекта не подчиняют человечество, потому что люди сами решают, когда слушать совета самообучающихся моделей.
"Очень умный компьютер, который мы иногда слушаем, иногда игнорируем. Не думаю, что это будет восприниматься как нечто руководящее. Люди уже используют ChatGPT так, что многие могли бы сказать, что он умнее почти во всем. Но они все еще принимают решения, они решают, что спросить, к чему прислушаться, к чему нет", - сказал Альтман в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Он подчеркнул, что его компания не станет строить "атакующие беспилотники-убийцы". "Я не знаю, как военные используют ChatGPT, но я подозреваю, что многие в армии спрашивают ChatGPT о советах", - сказал Альтман.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Лавров назвал условия для сотрудничества России и США в сфере ИИ
