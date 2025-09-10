https://ria.ru/20250910/shatdaun-2040815089.html

Трамп хочет перенести крайний срок шатдауна

в мире

сша

дональд трамп

стив скализ

ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет перенести крайний срок предотвращения остановки работы правительства на 31 января 2026 года, однако такая мера является лишь отсрочкой решения проблем, заявила высокопоставленный член комитета по ассигнованиям Палаты представителей США Роза ДеЛауро. "Сегодняшний запрос президента (Дональда – ред.) Трампа и (главы Административно-бюджетного управления – ред.) Рассела Воута о том, чтобы отложить решение вопроса финансирования правительства до 31 января, ясно дает понять, что Белый дом хочет иметь возможность продолжать обкрадывать американские сообщества еще четыре месяца", – заявила конгресвумен-демократ от Коннектикута ДеЛауро. Законодательница выразила обеспокоенность тем, что отсрочка может негативно сказаться на доступности здравоохранения, критически важной инфраструктуры и ресурсов, необходимых для снижения стоимости жизни американцев. Ранее издание Politico, ссылаясь на лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа, сообщило, что Белый дом попросил конгресс перенести крайний срок шатдауна до 31 января 2026 года.

сша

