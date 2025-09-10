https://ria.ru/20250910/shapsha-2041046812.html

Шапша доложил Щеголеву о социально-экономической ситуации в регионе

Шапша доложил Щеголеву о социально-экономической ситуации в регионе

КАЛУГА, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил полномочному представителю президента РФ в ЦФО Игорю Щеголеву о социально-экономической ситуации в регионе. "Рад вновь видеть в нашем регионе полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Олеговича Щёголева. На рабочей встрече доложил о социально-экономической ситуации в регионе", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Шапша рассказал, что экономика сохраняет устойчивый рост. "Промпроизводство выросло за 7 месяцев еще на 14,2%. Это лучший результат в ЦФО и третий в стране. Точки роста - фармацевтика, деревообработка, производство бумаги. После перезапуска крупных предприятий вновь набирает обороты автокластер", - сообщил губернатор. Растет и выпуск сельхозпродукции, подчеркнул Шапша. При господдержке валовое производство молока за пять лет выросло на 45%. На строительство жилья, дорог, соцобъектов на селе по программе комплексного развития сельских территорий привлечено в этом году более 1,5 миллиарда рублей. "Открыли большую поликлинику на Правобережье Калуги. Современный театр юного зрителя. Школу в селе Лопатино Тарусского района. Технический колледж при Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре", - рассказал глава региона. По его словам, отдельное внимание Шапша и Щеголев в разговоре уделили поддержке участников СВО и их семей. "Благодарю Игоря Олеговича за внимание к Калужской области. За поддержку в реализации важных проектов для повышения качества жизни в регионе", - написал Владислав Шапша.

