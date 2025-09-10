Рейтинг@Mail.ru
Шапша вручил ключи от новых автобусов шести районам Калужской области - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
14:51 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/shapsha-2040966851.html
Шапша вручил ключи от новых автобусов шести районам Калужской области
Шапша вручил ключи от новых автобусов шести районам Калужской области - РИА Новости, 10.09.2025
Шапша вручил ключи от новых автобусов шести районам Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 16 новых автобусов работникам автотранспортных предприятий шести районов области. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T14:51:00+03:00
2025-09-10T14:51:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2bc11d887b83957398995ce06d4f2237.jpg
КАЛУГА, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 16 новых автобусов работникам автотранспортных предприятий шести районов области. "Ключи от 16 новых автобусов вручил работникам автотранспортных предприятий шести районов области. Они будут обслуживать пассажиров в Барятинском, Бабынинском, Жуковском, Ульяновском, Юхновском и Хвастовичском районах", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, директор Бабынинского АТП Николай Витчинов с коллегами протестировали технику, отметив, что в сравнении со старыми "ПАЗиками" это "небо и земля": удобные, вместительные, комфортные и для пассажиров, и для водителей. "До конца года еще поставим в муниципалитеты новый транспорт. В том числе первую партию троллейбусов для Калуги. Спасибо главе государства за решение списать регионам часть задолженности по бюджетным кредитам. Благодаря этому мы получили возможность направлять дополнительные средства на решение самых насущных вопросов. В том числе обновление подвижного состава общественного транспорта", - подчеркнул Владислав Шапша. По данным правительства Калужской области, с 2022 года регион - участник двух федеральных программ, направленных на обновление подвижного состава. За это время для Калуги и Обнинска приобретены 258 автобусов среднего и большого класса. В 2025 году на обновление подвижного состава предусмотрено 700 миллионов рублей: 200 миллионов рублей на автобусы и 500 миллионов на троллейбусы. За счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов России по бюджетным кредитам, в 2025-2026 годах будет поставлено в Калугу более 45 троллейбусов на сумму 1,2 миллиарда рублей, отмечают в правительстве Калужской области.
https://ria.ru/20250909/shapsha-2040804820.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_19e35b37e94749f0f27e2fa783e14430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Шапша вручил ключи от новых автобусов шести районам Калужской области

Губернатор Шапша вручил ключи от новых автобусов шести районам Калужской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 16 новых автобусов работникам автотранспортных предприятий шести районов области.
"Ключи от 16 новых автобусов вручил работникам автотранспортных предприятий шести районов области. Они будут обслуживать пассажиров в Барятинском, Бабынинском, Жуковском, Ульяновском, Юхновском и Хвастовичском районах", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, директор Бабынинского АТП Николай Витчинов с коллегами протестировали технику, отметив, что в сравнении со старыми "ПАЗиками" это "небо и земля": удобные, вместительные, комфортные и для пассажиров, и для водителей.
"До конца года еще поставим в муниципалитеты новый транспорт. В том числе первую партию троллейбусов для Калуги. Спасибо главе государства за решение списать регионам часть задолженности по бюджетным кредитам. Благодаря этому мы получили возможность направлять дополнительные средства на решение самых насущных вопросов. В том числе обновление подвижного состава общественного транспорта", - подчеркнул Владислав Шапша.
По данным правительства Калужской области, с 2022 года регион - участник двух федеральных программ, направленных на обновление подвижного состава. За это время для Калуги и Обнинска приобретены 258 автобусов среднего и большого класса. В 2025 году на обновление подвижного состава предусмотрено 700 миллионов рублей: 200 миллионов рублей на автобусы и 500 миллионов на троллейбусы.
За счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов России по бюджетным кредитам, в 2025-2026 годах будет поставлено в Калугу более 45 троллейбусов на сумму 1,2 миллиарда рублей, отмечают в правительстве Калужской области.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Шапша в прямом эфире ответил на вопросы жителей Калужской области
9 сентября, 23:30
 
Калужская областьКалужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала