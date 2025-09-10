https://ria.ru/20250910/shapsha-2040966851.html

Шапша вручил ключи от новых автобусов шести районам Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 16 новых автобусов работникам автотранспортных предприятий шести районов области. РИА Новости, 10.09.2025

КАЛУГА, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вручил ключи от 16 новых автобусов работникам автотранспортных предприятий шести районов области. "Ключи от 16 новых автобусов вручил работникам автотранспортных предприятий шести районов области. Они будут обслуживать пассажиров в Барятинском, Бабынинском, Жуковском, Ульяновском, Юхновском и Хвастовичском районах", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, директор Бабынинского АТП Николай Витчинов с коллегами протестировали технику, отметив, что в сравнении со старыми "ПАЗиками" это "небо и земля": удобные, вместительные, комфортные и для пассажиров, и для водителей. "До конца года еще поставим в муниципалитеты новый транспорт. В том числе первую партию троллейбусов для Калуги. Спасибо главе государства за решение списать регионам часть задолженности по бюджетным кредитам. Благодаря этому мы получили возможность направлять дополнительные средства на решение самых насущных вопросов. В том числе обновление подвижного состава общественного транспорта", - подчеркнул Владислав Шапша. По данным правительства Калужской области, с 2022 года регион - участник двух федеральных программ, направленных на обновление подвижного состава. За это время для Калуги и Обнинска приобретены 258 автобусов среднего и большого класса. В 2025 году на обновление подвижного состава предусмотрено 700 миллионов рублей: 200 миллионов рублей на автобусы и 500 миллионов на троллейбусы. За счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов России по бюджетным кредитам, в 2025-2026 годах будет поставлено в Калугу более 45 троллейбусов на сумму 1,2 миллиарда рублей, отмечают в правительстве Калужской области.

